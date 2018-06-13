Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон

Судебные разбирательства между Кейт Миддлтон и журналом, опубликовавшем несколько лет назад ее откровенные фото, получили неожиданное продолжение. Невольно руку к этому приложила Меган Маркл.

Все началось с того, что в 2012 году французский журнал Closer опубликовал фотографии, на которых Кейт Миддлтон с голой грудью намазывает солнцезащитным кремом спину своего супруга принца Уильяма. Кадры сделали проворные папарацци в тот момент, когда герцоги Кембриджские отдыхали на юге Франции.

Кейт и Уильям возмутились, увидев пикантные фото, растиражированные на весь мир, и подали в суд. В своем иске супруги заявили, что журналисты перешли все границы допустимого, и судья с ними согласился. В итоге Миддлтон в качестве моральной компенсации получила почти 100 тысяч евро.

Однако адвокаты издания, обнародовавшего интимные кадры, выступили с заявлением, что сумма, затребованная Кейт, слишком высока, и подали апелляцию. А еще в качестве защиты (или нападения, как посмотреть) намерены использовать пикантные видео и изображения супруги принца Гарри, американской актрисы Меган Маркл.

По их мнению, в настоящее время представители королевских семейств "используют себя" в качестве рекламы, о чем ясно свидетельствуют фото Меган, которые были сделаны на протяжении всей ее карьеры. Так, в 2013 году Маркл приняла участие в рекламе гамбургеров, где снялась в прозрачной черной блузке, короткой юбке и еще более коротких шортиках.

"Все в порядке, когда сексуальные фото сделаны под контролем. Но немедленно требуют денег, когда снимки сделаны без их согласия. Это откровенное лицемерие, которое лишний раз доказывает скандальная компенсация", – заявили представители журнала репортерам ОК!