Обвиненный в смерти звезды "Дома-2" может откупиться от правосудия

Друзья погибшей звезды "Дома-2" Полины Лобановой боятся, что виновный откупится и не понесет наказания. Бывшая участница телестройки Татьяна Графова уверена, что знает, кто напичкал Лобанову наркотиками.

Графова узаявляет, что в смерти ее подруги виноват некий юноша по имени Ваня. Именно этот молодой мужчина, по мнению Татьяны, заставил погибшую попробовать запрещенные вещества, которые вкупе с алкоголем убили девушку.

По словам подруги Лобановой, в ту роковую ночь Полина веселилась в клубе вместе с приятелем Ваней и еще одной звездой "Дома-2" Кариной Руденко. "Девочки, естественно, будут выгораживать себя, что "мы ничего не видели, ничего не знаем". Они пишут, что Ваня якобы во всем сознался и сам вызвал уже и скорую и полицию, когда Полина умерла с утра" – сообщила Графова журналистам.

Татьяна опасается, что полиция может "замять" дело, ведь загадочный Иван не так уж и прост. "Мы знаем, как работают наши правоохранительные органы, и Ваня, как мы понимаем, не самый простой мальчик… Ну выглядит как прилизанный мажор, он может и откупиться, мне кажется, на самом деле. Сказать, что это был несчастный случай и все", – добавила подруга умершей звезды шоу.

Близкие Полины не верят в случившееся, мол, не такой она человек, чтобы пристраститься к наркотикам. "Еще мы думаем, может, она в первый раз хотела попробовать – одну откачали, а вторую – нет. Карина ходит спокойно, а Полины нет… Колеса да, наверное, экстази. Марки – это кислота вообще. (…) Не укладывается в голове. Зачем она вообще на это пошла. "Живем здесь и сейчас" ее принцип вот этот и убил. "Нужно попробовать в жизни все" называется, но не до такой же степени!", – цитирует Татьяну Графову Пятый канал.

Напомним, ранее источники в правоохранительных органах прокомментировали кончину экс-участницы телестройки. Полину нашли мертвой 4 июля в чужой квартире на севере Москвы, в ванной приятеля, с которым она провела ночь в клубе. Смерть наступила вследствие отравления "коктейлем" из наркотиков и алкоголя.