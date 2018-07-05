Беременной Кудрявцевой диагностировали отек головного мозга

Лера Кудрявцева страдает мигренью. Бизнеследи, светская львица Екатерина Одинцова посоветовала ей в качестве спасения лопух. Телеведущая прислушалась к подруге и опубликовала фото листьев растения, за что получила массу неоднозначных комментариев.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками новой фотографией. Популярная телеведущая сняла лопух. "Кто сидит на башке с лопухом, тот я!" – заявила в подписи к снимку Кудрявцева.

Одной из первых прокомментировала кадр Екатерина Одинцова, посоветовавшая ей это растение в качестве эффективного средства от мигрени. "Помогает? Мне очень помогал!" – сообщила приятельница. А вот остальные подписчики высказались неоднозначно. "Надеюсь, это помогает... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А какой стороной прикладывать?", "Люди ! Никто не отменял эффект плацебо ))) Не мешайте )", "Не делай эксперименты на голове.." – высказались подписчики, а последний совет и вовсе дала мать Кудрявцевой Александра.

Нашелся пользователь, который диагностировал у телеведущей отек мозга и раскритиковал ее за наивность: "Блин Лерааа )))))наслушалась вчера?))) Мигрень это расширение и отек сосуда головного мозга.какой лопух?)))) Через кость черепа)))) я желаю тебе поправиться и любим тебя за твою искренность ))))". Отметим, что пока телеблондинка ничего не ответила на вопросы.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 15 Июн 2018 в 3:19 PDT

Ранее Лера Кудрявцева пожаловалась на сильную головную боль: "Помогите найти бабку, ну которая пошепчет и головная боль пройдет . Сил нет больше 😞 умоляю не надо рекомендовать таблетки , тряпочки на голову , ванночки для ног и прочую лабуду . Прошла все уже мне кажется , от неврологов в Германии , остеопатов и Нитки на башке . Сил нет :((( дайте бабку – говоруху или как они там называются :(((". Фанаты немедленно насоветовали ведущей кучу лекарств и прочих препаратов, в том числе и из нетрадиционной медицины. Нашлись и те, кто предположил, что мигрень Леры напрямую связана с ее беременностью.