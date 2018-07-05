Названа причина смерти звезды "Дома-2"
Источник в правоохранительных органах прокомментировал скоропостижную кончину бывшей участницы скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Полины Лобановой. Девушку нашли мертвой накануне, 4 июля, в чужой квартире на севере Москвы.
"Гостила у своего безработного ровесника. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность", – цитирует свой источник агентство "Москва". В столице 20-летняя Полина Лобанова прописана не была. Раньше девушка жила в девятом районе Зеленограда.
Напомним, что о смерти Полины Лобановой заявила ее старшая сестра Василиса. Безутешная женщина попросила финансовой помощи и поддержки, а также сообщила, что телефон Полины у нее, и она готова общаться со всеми неравнодушными.
Примечательно, что 1 июля Полина отметила день рождения. "Вот мне уже и 20🎉🎁 #1июля #birthday Я буду счастлива всегда 💓", – оптимистично написала на своей страничке в Instagram Лобанова, опубликовав фото шикарного букета пионов и праздничного вечера в кафе.
По факту гибели девушки проводится проверка. Согласно одной из версий, Полина покончила с собой. По другим данным, речь идет о передозировке запрещенных веществ.
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