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Названа причина смерти звезды "Дома-2"

Полина Лобанова. Фото: instagram.com/pela_lobanova
В полиции обнародовали новые данные по делу о смерти звезды "Дома-2" Полины Лобановой. По предварительной информации, у 20-летней красотки не выдержало сердце. 
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Источник в правоохранительных органах прокомментировал скоропостижную кончину бывшей участницы скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Полины Лобановой. Девушку нашли мертвой накануне, 4 июля, в чужой квартире на севере Москвы.

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"Гостила у своего безработного ровесника. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность", – цитирует свой источник агентство "Москва". В столице 20-летняя Полина Лобанова прописана не была. Раньше девушка жила в девятом районе Зеленограда.

Напомним, что о смерти Полины Лобановой заявила ее старшая сестра Василиса. Безутешная женщина попросила финансовой помощи и поддержки, а также сообщила, что телефон Полины у нее, и она готова общаться со всеми неравнодушными.

Примечательно, что 1 июля Полина отметила день рождения. "Вот мне уже и 20🎉🎁 #1июля #birthday Я буду счастлива всегда 💓", – оптимистично написала на своей страничке в Instagram Лобанова, опубликовав фото шикарного букета пионов и праздничного вечера в кафе.

По факту гибели девушки проводится проверка. Согласно одной из версий, Полина покончила с собой. По другим данным, речь идет о передозировке запрещенных веществ.

Автор: Наталья Аряева5 июля 2018, 11:39
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