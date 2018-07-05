Меган Маркл отказалась от отца-чурбана

Близкие к британской королевской чете люди утверждают, что после свадьбы Меган Маркл перестала общаться с отцом. Ходят слухи, что слишком разговорчивый родственник подрывает престиж семейства.

Говорят, у Меган Маркл крайне напряженные отношения с родными. Это неудивительно. Едва стало известно о романе актрисы с принцем Гарри, как ее сводная сестра стала раздавать интервью направо и налево, делясь семейными тайнами. Брат пошел еще дальше и написал открытое письмо Гарри, призвав его не жениться на Меган.

В итоге на свадьбе, которая состоялась 19 мая, присутствовала только мать Маркл. Отец не смог посетить торжество, потому что его якобы сразил сердечный приступ незадолго до культового события. Говорят, королевское семейство не в накладе от того, что у Маркл тяжелые отношения с родными. По слухам, венценосных особ раздражают многочисленные интервью отца девушки, и те были бы рады, если бы он предупреждал Букингемский дворец о намерении пообщаться с журналистами.

В свою очередь Томас Маркл уверяет общественность, что обожает дочь и не хотел привлекать к себе много внимания. "Он хочет стать ближе к королевской семье, но пока не может этого сделать. Из-за всей этой ситуации с дочерью Томас не общался со дня свадьбы", – приводит слова близкого к семье Маркл человека Us Weekly.

Отметим, что ради Гарри и королевской семьи Меган и так от многого отказалась – сменила религию, завершила актерскую карьеру и максимально отстранилась от семьи. Многие поклонники в соцсетях высказали мнение, что Маркл принесла слишком большую жертву в угоду жизни на виду и бессмысленному церемониалу.

Публикация от Ты моя жизнь✨ (@eres_mi_vidaa_) 28 Июн 2018 в 10:18 PDT

К слову, в недавнем интервью друг принца Чарльза, дизайнер интерьеров Ники Хаслам прямым текстом назвал отца Меган Маркл чурбаном. "Было бы ужасно, если бы на свадьбе появился этот здоровенный чурбан. Члены королевской семьи понятия не имеют, как с ним бороться", – ляпнул Хаслам журналистам The Sun. По его словам, "единственным порядочным человеком" в семье Меган является ее мать Дория.