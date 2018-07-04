Звезда "Дома-2" покончила с собой после дня рождения
Как передает Telegram-канал 112, бывшая участница скандально известного телепроекта "Дом-2" Полина Лобанова покончила с собой. Пока это основная версия, почему девушка умерла в 20 лет, три дня назад отметив юбилей. Тело Лобановой родственники нашли в ванной комнате. На полу они обнаружили множество пустых блистеров из-под таблеток.
Напомним, о смерти Полины Лобановой объявила ее сестра Василиса на своей страничке в социальной сети Instagram. В приложении Stories убитая горем женщина опубликовала две фотографии звезды "Дома-2", подписав их: "Ребят, Полина умерла!!! Господи... помогите... умерла... 20 лет зайка моя... Моя маленькая... 20 лет... я не верю... Господи, за что??! У меня сердце сейчас остановиться... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".
Подписчики выразили соболезнования потерявшей сестру Василисе. "Ты справишься, дорогая!", "Ужас конечно", "Примите мои соболезнования😪все это очень печально...не должны такие молодые уходить...", "Очень жаль Полиночку", – высказались пользователи Сети.
Примечательно, что 1 июля Полина Лобанова справила день рождения. "Вот мне уже и 20🎉🎁 #1июля #birthday Я буду счастлива всегда 💓", – оптимистично написала на своей страничке в Instagram Лобанова, опубликовав фотографии шикарного букета пионов и праздничного вечера в кафе.
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