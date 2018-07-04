"Сил нет больше": мучимая болью Кудрявцева ищет спасения в фекалиях

Лера Кудрявцева, которая должна вскоре родить второго ребенка, страдает от мигрени. Телеведущая не выдержала и обратилась за помощью к общественности, попутно признавшись, что готова применить в качестве спасения даже экскременты.

На своей официальной страничке в Facebook Лера Кудрявцева оставила такой пост: "Помогите найти бабку, ну которая пошепчет и головная боль пройдет . Сил нет больше 😞 умоляю не надо рекомендовать таблетки , тряпочки на голову , ванночки для ног и прочую лабуду . Прошла все уже мне кажется , от неврологов в Германии , остеопатов и Нитки на башке . Сил нет :((( дайте бабку – говоруху или как они там называются :((( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. Так, один из оригинальных способов борьбы с мигренью предложила бизнесвумен, телеведущая, экс-возлюбленная политика Бориса Немцова Екатерина Одинцова. "Лера, когда я после своей аварии мучалась с головной болью, а таблетки больше нельзя было пить, то очень помогал приложенный к голове свежий лопух. Можешь смеяться, но попробуй прямо завтра, это реально работает! Сразу 10 штук бери и как один завянет – новый прикладывай. Я бабок опасаюсь, это все от нечистого. Лопух безвреден, испытай)", – предложила Одинцова.

Доведенная до отчаяния Кудрявцева поинтересовалась, откуда брать лопухи, и та ей ответила, что попробует сама достать растение. "ага, я готова уже не лопухи , а говно 💩 мазать , Лиж бы помогло )", – призналась обессилевшая от боли Лера.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 11 Май 2018 в 7:19 PDT

В беседу вмешался певец Юрий Лоза. "Я же дал телефон Юрия Алексеевича", – написал он. Та ответила: "Юра да, я ему тогда звонила же , но так и не доехала . Завтра наберу ему". Поэтесса, автор песен Любовь Воропаева дала короткий совет: "Пей воду без газа– боль пройдет сразу". Кудрявцева тоже оказалась лаконичной. "Люба – пью ! Толку ноль", – заявила ведущая.

В комментариях отметилась и мать Леры Александра Кудрявцева. "Лерунька! Милый мой золотой,,, как же тебе помочь? Я далеко,,, поглпдила бы твою головку, расцеловала, полежала бы ты на моих коленках,,.. люблю тебя, скучаю, прислушайся к советам,но,,, будь внимательней к каждому совету,,,. целую, целую", – написала Кудрявцевой родительница.