36-летняя Бритни Спирс в рваных микрошортах вызвала зависть
Поп-дива своим примером показала всему миру, что когда тебе хорошо за тридцать, можно иметь идеальное тело. Подписчики откровенно позавидовали скандальной блондинке, оставив под снимком Спирс бесчисленное количество комментариев.
Некоторые подумали, что Бритни выложила старое фото из своей молодости. А нашлись и те, кто обвинил Спирс в использовании фотошопа. "Диеты, физические упражнения и хирургии, поэтому она и выглядит так", "Я чувствую, что ей срочно нужен новый стилист. Он остался в 90-х годах", – съязвили фолловеры. Но большинство пришли в восторг от точеной фигурки певицы. "Бритни, мне и так жарко", "Вы великолепны", "Как прекрасно!!! Вы божественны!" – расхвалили звезду фанаты.
Часть пользователей отметили, что Бритни так выглядит, потому что ее бойфренд – фитнес-тренер Сэм Асгари. К тому же возлюбленный младше артистки на 12 лет, что тоже является определенным стимулом к поддержанию себя в хорошей форме.
Напомним, о романе Бритни Спирс с Сэмом Асгари стало известно в ноябре 2017 года. Пара официально подтвердила свои отношения в Рождественскую ночь.
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