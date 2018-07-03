Чулпан Хаматова удивила снимком с подросшей дочерью

Известная актриса Чулпан Хаматова впервые за долгое время опубликовала фото младшей дочери. Поклонники отметили, что девочка очень выросла.

В своем Instagram Чулпан опубликовала совместный снимок с наследницей Ией. В этом году мать и дочь посетили Армению, где на фоне горы Арарат и был сделан этот кадр.

Пользователи Сети были очень удивлены увиденным, ведь в последнее время Хаматова тщательно скрывала свою личную жизнь – в микроблоге она публиковала лишь фотографии со спектаклей, кадры из фильмов или селфи с друзьями.

"Да, не узнать! Какая длинноногая девица!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это Ия?! Как выросла!", "Какая высокая девочка, будущая модель 😀", "Такие вы хорошенькие, девчата! ❤", "👍👍👍🌹🌹🌹😊😊😊Красавица, в Стране Чудес... ⛅✌", "Это Ия? О боги, какая взрослая уже! Приветы шлю😘😘😘", "Такая большая уже )", "Девочки,Очаровашки!😍😃❤", – писали восторженные подписчики.

Публикация от Чулпан Хаматова (@chulpanofficial) 2 Июл 2018 в 8:32 PDT

Напомним, что у 42-летней Чулпан три дочери. В первом браке с артистом Иваном Волковым у нее родилась старшая наследница Арина, отцом средней дочери Аси был танцовщик Алексей Дубинин. Младшая Ия появилась во втором браке Хаматовой с режиссером Александром Шейном.

Добавим, Александр Шейн и Чулпан Хаматова были давно знакомы, прежде чем у них завязался роман. Когда именно это случилось, точно неизвестно, однако в 2009 году, согласно публикациям в СМИ, они уже были парой. 27 апреля 2010 года у них родилась дочка Ия. За несколько дней до появления девочки на свет Чулпан и Александр официально оформили отношения. Осенью 2017 года сообщалось, что артистка оформила развод с мужем.