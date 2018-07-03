Максима Фадеева умоляют бежать с горящего острова

Знаменитый продюсер Максим Фадеев оказался в рискованном положении. Неподалеку от дома музыканта на Бали началось извержение вулкана Агунг.

В своем Instagram Фадеев поделился репортажными снимками с места событий. "На Бали опять Агунг разбушевался! Думаю, обойдется!" – подписал жуткие кадры Максим.

Поклонники испугались за его жизнь и здоровье. Пользователи Сети посоветовали продюсеру как можно скорее покинуть остров. "Ничего себе! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Будьте аккуратней! 🙌 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вертолет есть свой ? Вслучае если бежать надо будет от огня ?", "Думаю, валить надо от туда пока не утихнет!!!", "Боже, как Вам не страшно!!! А возможно привыкли!!!! Да, человек ко всему привыкает, но все равно страшно!!! Берегите себя 🙏🙏🙏🙏 и своих близких. Андрей Малахов", "Какая красота😉 страшная сила😊😊😊 берегите себя и близких😊", "Бегите от туда Максим Александрович. А то будет как в Помпеи", – писали взволнованные интернет-обыватели.

По официальным данным, накануне вулкан отправил в воздух густой дым и золу на высоту двух тысяч метров, из-за чего были закрыты все близлежащие аэропорты. Сегодня, 3 июля, извержение повторилось, что спровоцировало лесные пожары на расстоянии двух километров от вершины вулкана.



Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 3 Июл 2018 в 2:16 PDT

СМИ сообщают, что люди, проживающие недалеко от вулкана, покидают дома. Судя по всему, Максим не торопится оставлять свою роскошную виллу на берегу Индийского океана, надеясь на "русский авось". Добавим, вулкан Агунг известен своей непредсказуемостью и разрушительной силой – в 1963 году в результате буйства стихии погибло более 1000 человек.