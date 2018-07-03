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Надевшая хиджаб девушка Тимати взбесила народ торчащей грудью

Анастасия Решетова. Фото:instagram.com/volkonskaya.reshetova
Модель и по совместительству девушка Тимати Анастасия Решетова взволновала интернет-общественность. Красотка выложила в Сеть снимки в хиджабе.

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Анастасия опубликовала в своем Instagram пару фотографий в образе мусульманки. Почему модель из Москвы решила покрыть волосы, осталось неясным – Решетова снимки не прокомментировала.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Интернет-обыватели удивились новому имиджу девушки. Фолловеры отметили, что за несколько часов до этого Анастасия не постеснялась выложить снимок в откровенном купальнике с анималистичным принтом, что немного диссонирует с имиджем кроткой верующей барышни. Внимательные пользователи Сети также отметили, что, спрятав волосы под хиджаб, Решетова забыла закрыть торчащую грудь.

"Ахахахахха Ты видела свой предыдущий пост? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "И сиська видна 😂😂😂", "Анастасия пожалуйста не позорьте хиджаб 🧕! Чужую культуру и религию ! Проявите уважение к мусульманкам ! Для Вас это всего лишь игра", "Платочек накинула, а сиси так и не прикрыла 😂😂😂😂 Кто же Вы сегодня, мадам????", "Люблю, когда фото в платке и фото в купальнике стоят рядом. Перманентная мусульманка😆", "Сними и не смей так втаптывать в грязь хиджаб!!!!! Ты не достойна носить платок идиотка чертова", – писали возмущенные пользователи Сети.

Отметим, что недавно в прессе муссировались слухи о расставании рэпера Тимати с возлюбленной Анастасией Решетовой. Молодые люди удалили все совместные фотографии из соцсетей и отписались друг от друга. Примечательно, что сделано это было почти синхронно. Также недавно мать артиста рассказала о сложностях во взаимоотношениях дочери Тимати Алисы с Решетовой. Поклонники предположили, что девочка, возможно, не принимает избранницу рэпера. Однако ни рэп-исполнитель, ни модель официально о расставании не объявляли. 

Автор: Руслана Алексеева3 июля 2018, 17:45
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