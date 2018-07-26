Цымбалюк-Романовскую отдали под суд
Представитель прокуратуры Людмила Нефедова, озвучивая сообщение, не назвала имени обвиняемой. Однако ясно, что речь идет об экс-супруге Армена Джигарханяна, Виталине Цымбалюк-Романовской.
Как сообщается, бывший директор обвиняется по статье 137 Уголовного кодекса – "Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в СМИ". Обвинительное заключение вручат фигуранту, после чего уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Статья, по которой обвиняется Цымбалюк-Романовская, предусматривает наказание от штрафа в размере 200 тысяч рублей до двух лет лишения свободы. Обвиняемая вину не признает, она находится под подпиской о невыезде.
Следствие установила, что бывшая супруга известного актера и режиссера становила в рабочем кабинете народного артиста скрытую видеокамеру - она была вмонтирована в потолочный плинтус. Впоследствии видеозапись, сделанная с помощью этого устройства, была продемонстрирована в эфире одного из центральных телеканалов. Запечатленные сцены содержали, по заключению прокуратуры, личную тайну, разрешения на публикацию которой никто не давал.
В рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни Черемушкинский суд Москвы уже наложил обеспечительный арест на принадлежащие Цымбалюк-Романовской московскую квартиру и вклад в 1 миллион рублей в "Ланта-банке", передает ТАСС.
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