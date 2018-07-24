Пострадавшая в аварии Бузова не может прийти в себя

Поющая ведущая Ольга Бузова не может отойти от пережитого стресса. Звезда пытается отвлечься от дурных мыслей.

В своем Instagram Ольга опубликовала видео в формате Stories. В ролике девушка, снимая себя на телефон, вздыхает и жалуется подписчикам, что не может прийти в норму.

"Перенервничала я сегодня. Работа всегда спасает. Отвлекает от плохих мыслей", – игриво хлопая глазками сетует звезда. Девушка любуется собой, она явно довольна тем, как выглядит на экране мобильного.

Отметим, что скорее всего Ольга пригорюнилась после кошмарного эпизода на дороге. Поужинав в собственном ресторане BuzFood, певица направлялась на своем Mercedes в "Дом-2" – на работу. Когда Ольга ехала по МКАД, в ее автомобиль врезалась фура.

Ольге пришлось долго ждать наряд ДПС. Ведущая отделалась шоком и ушибами – фура, к счастью, двигалась на небольшой скорости. Но автомобиль все равно придется серьезно ремонтировать. Больше всего Бузова переживает, что опоздала на лобное место, к своим подопечным, передает портал Super.

Добавим, что Ольга очень занятая девушка. Сейчас она одновременно участвует в нескольких телевизионных проектах, записывает новые песни, дает концерты и управляет рестораном быстрого питания. Артистка уверяет, что работает совсем не ради материальных благ. "Все, что я делаю, – это не про деньги. Честно. Просто я такой человек: хочу быть востребованной, популярной, хочу, чтобы меня любили. Ну вот скажите, что в этом плохого?" – задала риторический вопрос ведущая в интервью журналу Harper’s Bazaar.