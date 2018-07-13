Шатающаяся Дана Борисова наплевала на дочь

Телеведущая Дана Борисова привела дочь Полину Аксенову на ток-шоу. Знакомство с телевизионной кухней артистка сопроводила снимком, который вызвал много споров у поклонников.

Звезда привела наследницу не туда, где обычно шатается – к Андрею Малахову или Дмитрию Борисову, – Дана и Полина пришли на программу Елены Малышевой "Жить здорово!". Тема выпуска касалась реабилитации, в чем, как известно фанатам, Борисова настоящий специалист. Скорее всего, Дана рассказывала, как смогла избавиться от наркотической зависимости.

В своем Instagram телеведущая опубликовала фотоотчет о походе на съемки. "💪👀🖥Звездный выход!Программа о пользе 🥕 и о реабилитации @sabai_samui 🌴 В роли Звезды 🤩 @polinaaxenova2007 вместе с @malysheva.live 🤓Спасибо Лене за юмор и увлекательное раскрытие темы реабилитации и здорового питания 🍅🍍🥑Доброго дня и хорошей #пятница13 😃Верим,что завтра улетим (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда в комментариях.

Поклонники удивились: они не совсем поняли, зачем нужно было тащить девочку на программу. Также они отметили, что звезда выбрала фото, на котором хорошо получилась только она: у Полины и Малышевой глаза закрыты. Видимо, звезда обратила внимание только на свой внешний вид, а на то, как выглядит девочка, наплевала.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) 13 Июл 2018 в 4:20 PDT

Добавим, что Дану в последнее время преследует череда неудач. У Борисовой внезапно возникли проблемы с выездом за границу. Оказалось, что у нее образовалась задолженность по алиментам – 24 тысячи рублей. Дана счет тут же оплатила. Однако вскоре выяснилось, что была указана сумма за один месяц, и ей предстоит погасить долг еще за четыре. Звезда оплатила и остальную часть, однако запрет все еще не сняли. Телеведущая боится, что в результате пропадет дорогой тур в Венецию.