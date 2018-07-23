Голливудский актер удивил одичалым видом
Ролик был опубликован на личной странице Кроу в социальной сети Instagram. "Актер готовится", – подписал видео он.
Судя по всему, артист показал процесс подготовки к съемкам фильма. Кроу был хорошо загримирован: некоторые поклонники его просто не узнали. Фанаты отметили, что он одичал и стал похож на бомжа или бродягу.
Примечательно, что артист достаточно давно отрастил бороду. Тем не менее к такому внешнему виду привыкли еще не все. Ролик посмотрели более 200 тысяч раз.
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