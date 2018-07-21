Гарика Харламова обвинили в грязном пиаре на смерти Дениса Тена

Эксклюзив Интервью Братья Кристовские уехали на историческую родину Сябитова о страшном вранье Гузеевой Дом-2

Выбор читателей

Наталья Фриске обнародовала омерзительное фото отца
"Опустилась и выпивает": трагедия легендарной Светланы Моргуновой
Юлия Высоцкая: Абсолютно ясно – я на 4-м месяце беременности
Почему прячут впавшую в кому известную певицу
"Старушка": 50-летняя морщинистая Стриженова вызвала оторопь
партнеры
Суббота 21 июля
Лента новостей
13:47
Ветеран армии прославилась сексуальными фото
10:41
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Дениса Тена
10:00
Страшные тайны: великий команданте Фидель Кастро
21:58
Россияне бьют тревогу: Крымский мост отходит от полуострова
21:48
Госдума и правительство займутся экологией
21:36
Google опозорил Трампа
21:30
"Было много крови": очевидец о последних мгновениях жизни Дениса Тена
21:21
Пластический хирург поставил неутешительный диагноз Вере Брежневой
21:07
Москвич после неудачной попытки приворота оказался в полиции
20:45
На Украине отдали приказ убить Януковича
20:43
Роскошная жизнь 17-летней внучки-красавицы Ротару
20:13
Москва поставила на место зарвавшийся Киев
20:11
Рудковская в красном купальнике поразила красотой
20:07
Дикое оправдание убийц Дениса Тена
19:37
Удалить немедленно: названы самые опасные приложения для смартфонов
19:19
Чем Москва впечатлила иностранных экспертов
19:11
Переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак умерла от тяжелой болезни
18:39
Россиянам в 2019 году пообещали длинные новогодние и майские каникулы
18:36
В жизни лучше: фото на паспорте Стриженовой повергло в шок
18:18
Убивший Россию на ЧМ-2018 Смолов шикует в Сен-Тропе
18:07
48-летняя Юлия Меньшова показала фигуру в бикини
18:01
Дайнеко выставила напоказ иномарку за 12 миллионов
17:38
Выходец из Ирана изрезал ножом 14 пассажиров автобуса
17:17
Путин впервые высказался о пенсионном возрасте
17:12
Злой рок преследует пышногрудую звезду "Дома-2"
16:45
Зарезавший Дениса Тена вор разрыдался после убийства
16:30
"Сделано криво": Виктория Боня показала новое тело
16:30
Свыше 2 тыс. волонтеров ФИФА записались в избирательный штаб Собянина
16:14
Носороги и "Украина": фото кабинета Медведева вызвало переполох
15:54
"Это безобразие": возмущенный Познер набросился на Эрнста
15:40
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе
15:17
Хабенский снялся с Агутиным вместо особенного сына Бледанс
15:11
TOP-50 российских блогеров представили свои лучшие фотографии
14:55
Найден лучший способ отбелить зубы
14:54
Новость о смерти сбитого малыша загнала миллиардера в могилу
14:33
Москвичам пообещали град и штормовой ветер
14:27
Подростки теряют память из-за излучения мобильных телефонов
14:23
Создатель "Ласкового мая" жестко раскритиковал Бузову
14:23
Трамп заманивает Путина в ловушку
14:03
Леонид Агутин похвастался дочками-красавицами
13:50
Под Москвой младенец выжил после падения с 13-го этажа
13:45
Бразильянка выдумала изнасилование на ЧМ-2018 из-за измены мужу
13:39
У знаменитой спортсменки во время боя лопнула силиконовая грудь
13:13
Совет на выходные
13:10
Украинского футболиста затравили за подражание Дзюбе
13:08
У Поргиной обнаружили "пластику" на лице
12:56
Под Вологдой дачник до смерти забил соседа
12:28
Куда дешевле всего поехать в августе
12:26
Первая жена Высоцкого умерла на руках у наследника
12:17
Максакова в короткой юбке на теннисном корте вызвала фурор
12:14
Трамп обрушил рубль
12:07
В России представили новый способ лечения онкологии
11:39
Найдена причина неизлечимого рака
11:32
Отравители Скрипалей сбежали от британской полиции
11:16
"С годами становится только хуже": Земфира откровенно о своем состоянии
11:12
Топ популярных курортов Крыма
11:12
Главные события Москвы
11:02
Второй Фестиваль Турции пройдет в Москве
11:01
Абрамович попросил у США пощады
10:58
Убийцы кололи Тена в ногу и ягодицу
10:57
При крушении прогулочной лодки погибли люди
10:24
Латвия внезапно захотела отмены санкций против России
10:19
Анастасия Волочкова радуется жизни без дочери
10:09
Интарс Бусулис бросил пить и резко исхудал
09:59
В Москве камера для съемки нарушений устроила беспредел на дороге
09:56
Неудачно побрившейся женщине отрезали ногу
09:55
Главные скидки июля в интернет-магазинах
09:50
Два банка лишились лицензий
09:48
Вайкуле и Ревва показали страсть в Юрмале
09:44
В Москве такси протаранило грузовик (видео)
09:42
Видео с новой Lada Granta FL попало в Сеть
09:25
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
09:19
Умерла первая жена Владимира Высоцкого
09:19
"Денежки даются очень тяжело": Ани Лорак рассказала о заработках
09:15
В Уфе при пожаре сгорело пять машин
09:10
Выходку Pussy Riot назвали "фишкой финала" ЧМ-2018
09:09
Бывшая жена Эмина Агаларова: Как можно злиться на чужое счастье?
09:05
Окунь сожрал акулу на глазах рыбаков (видео)
08:38
Трамп опустился до угроз Путину
08:34
Япония устроила России дерзкую провокацию
08:27
Раскрыты личность и внешность убийцы фигуриста Дениса Тена
07:56
Россию засыпало снегом (фото)
22:01
Одержимые брат и сестра выпотрошили тело матери во имя дьявола
22:01
35-летнюю Рудову подозревают в связи с 19-летним сыном олигарха
21:41
"Хватит! Этому надо положить конец!": дочь Лолиты покидает Украину
21:34
Розенбаум крупно подставил Малахова
21:33
Злодеем нового фильма о Джеймсе Бонде станет русский
21:23
Устаревшие правила Елизаветы II доводят Меган Маркл
21:18
"Лариса много врет!": Сябитова резко высказалась о конфликте Гузеевой и Володиной
21:15
В РПЦ назвали причины популярности Youtube
21:00
В Америке бы его не пырнули: странная реакция Тарасовой на смерть Тена
20:51
Марихуана стала торговаться на бирже
20:25
Земфира жестко прошлась по Монеточке и Гречке
20:17
Раскрыта главная причина переедания
20:07
Пенсионерка умерла от стыда при краже колбасы
19:43
У безработного водителя Lexus в центре Москвы отняли 4 миллиона рублей
19:43
Настройку пенсионной системы обсудят в регионах
19:38
Популярным блогерам запретили зарабатывать на избиении детей
19:17
Супругам разрешили составлять совместные завещания
19:15
Московские власти переводят застройщиков на цифру
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Прилепин влепил спросившей об убийстве Собчак
Россияне бьют тревогу: Крымский мост отходит от полуострова
"Лариса много врет!": Сябитова резко высказалась о конфликте Гузеевой и Володиной
Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Максакова в короткой юбке на теннисном корте вызвала фурор
"Хватит! Этому надо положить конец!": дочь Лолиты покидает Украину
Шоу-бизнес

Гарика Харламова обвинили в грязном пиаре на смерти Дениса Тена

Гарик Харламов. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Юморист Гарик Харламов на своей странице в Instagram опубликовал пост в память о казахстанском фигуристе Денисе Тене, убитом в центре Алма-Аты. Некоторые подписчики сочли, что артист просто нашел способ попиариться на горе. Впрочем, большинство людей адекватно оценили поступок участника Comedy Club.
прочитано 2288 раз

Смерть восходящей звезды фигурного катания Казахстана Дениса Тена стала потрясением для миллионов людей по всем миру. Выразить свою скорбь решил и участник Comedy Club Гарик Харламов.

ПО ТЕМЕ

Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Дениса Тена

Дикое оправдание убийц Дениса Тена

"Хочу выразить соболезнования родным и близким, всем поклонникам таланта Дениса Тен. Ужасная и нелепая трагедия, которая унесла жизнь талантливейшего фигуриста просто не укладывается в голове. Ему было всего 25 лет. Нет слов. Земля пухом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал юморист на своей странице в Instagram. Сообщение он сопроводил черно-белой фотографией фигуриста на льду.

Большинство пользователей Сети присоединились к словам артиста и поблагодарили его за выражение своих чувств. "🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿😞😞😞😞😭😭😭😭 Утрата для всех", "Соболезнования", "Действительно, не укладывается в голове, такая потеря ..😢", "Гарик...скорбит весь Казахстан! Удивительного таланта и души мальчик! Спасибо вам за этот пост скорби и памяти о Денисе😰😰😰", – не стали скрывать своих эмоций комментаторы.

Однако некоторые подписчики Гарика Харламова поспешили обвинить его в грязном пиаре на громкой теме. Дескать, о "простом хорошем парне", который бы погиб от рук грабителей, юморист бы не написал своего сообщения. Некоторые предположили, что он и вовсе выложил этот пост исключительно потому, что эту тему активно обсуждают в СМИ.Впрочем, подобные циничные предположения не нашли почти никакого отклика в сердцах пользователей Сети, искренне переживающих произошедшее.

Напомним, Денис Тен погиб 19 июля. Спортсмен заметил, как двое воров пытаются снять с его внедорожника, припаркованного в центре Алма-Аты, зеркала заднего вида. Он попытался остановить их, а в ответ те пустили в ход нож. Один из порезов задел бедренную артерию. 25-летний спортсмен скончался в больнице после двух часов усилий врачей реанимировать его.

Автор: Геннадий Куприянов21 июля 2018, 12:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Друга Плющенко и Ягудина зверски убили средь бела дня

567

комментарии

Политика

Трамп заманивает Путина в ловушку
Япония устроила России дерзкую провокацию
Путин предъявил обвинения Порошенко
Трамп опустился до угроз Путину

Шоу-бизнес

"Очень тяжело": Данилко откровенно о причинах ухода Сердючки со сцены
Звезда сериала "Мажор" тайно вышла замуж
"Старость не радость!": Аллегрова задыхалась между рядами концертного зала
"Не могу не думать о политике": Макаревич уехал в Латвию

Проишествия

Новость о смерти сбитого малыша загнала миллиардера в могилу
Бразильянка выдумала изнасилование на ЧМ-2018 из-за измены мужу
У знаменитой спортсменки во время боя лопнула силиконовая грудь
Неудачно побрившейся женщине отрезали ногу

Lifestyle

Первая жена Высоцкого умерла на руках у наследника
Злодеем нового фильма о Джеймсе Бонде станет русский
Стало известно о запретном сексе Ди Каприо и Питта
Кикабидзе обидно из-за скандала с умершим Говорухиным
Шоу-бизнес

Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку

Маргарита Шубина рассказала о трагедии в семье
Lifestyle

Пластический хирург поставил неутешительный диагноз Вере Брежневой

Певица показала себя без грима
Шоу-бизнес

48-летняя Юлия Меньшова показала фигуру в бикини

Звезда похвасталась стройными формами
Шоу-бизнес

"Очень тяжело": Данилко откровенно о причинах ухода Сердючки со сцены

Артист объяснил решение отправиться в прощальный тур

Гороскоп

Совет на выходные
Сергея Зверева попросили отказаться от матери
Верность мужчин по знакам зодиака
Гороскоп сексуально озабоченных знаков зодиака

Фоторепортажи

Вайкуле и Ревва показали страсть в Юрмале
Друга Плющенко и Ягудина зверски убили средь бела дня
Кобзон по именам назвал больных раком звезд
Откровенные фото лучшей пловчихи России

Спорт

"Было много крови": очевидец о последних мгновениях жизни Дениса Тена
Убивший Россию на ЧМ-2018 Смолов шикует в Сен-Тропе
Украинского футболиста затравили за подражание Дзюбе
Дикое оправдание убийц Дениса Тена

Регионы

Лев напал на пьяную туристку в Крыму
Душераздирающие подробности убийства российской модели
Россиянка пустила тело распиленного мужа на удобрение для кабачков
Семья утонула в собственном доме
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru