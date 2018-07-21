Гарика Харламова обвинили в грязном пиаре на смерти Дениса Тена
Смерть восходящей звезды фигурного катания Казахстана Дениса Тена стала потрясением для миллионов людей по всем миру. Выразить свою скорбь решил и участник Comedy Club Гарик Харламов.
"Хочу выразить соболезнования родным и близким, всем поклонникам таланта Дениса Тен. Ужасная и нелепая трагедия, которая унесла жизнь талантливейшего фигуриста просто не укладывается в голове. Ему было всего 25 лет. Нет слов. Земля пухом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал юморист на своей странице в Instagram. Сообщение он сопроводил черно-белой фотографией фигуриста на льду.
Большинство пользователей Сети присоединились к словам артиста и поблагодарили его за выражение своих чувств. "🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿😞😞😞😞😭😭😭😭 Утрата для всех", "Соболезнования", "Действительно, не укладывается в голове, такая потеря ..😢", "Гарик...скорбит весь Казахстан! Удивительного таланта и души мальчик! Спасибо вам за этот пост скорби и памяти о Денисе😰😰😰", – не стали скрывать своих эмоций комментаторы.
Однако некоторые подписчики Гарика Харламова поспешили обвинить его в грязном пиаре на громкой теме. Дескать, о "простом хорошем парне", который бы погиб от рук грабителей, юморист бы не написал своего сообщения. Некоторые предположили, что он и вовсе выложил этот пост исключительно потому, что эту тему активно обсуждают в СМИ.Впрочем, подобные циничные предположения не нашли почти никакого отклика в сердцах пользователей Сети, искренне переживающих произошедшее.
Напомним, Денис Тен погиб 19 июля. Спортсмен заметил, как двое воров пытаются снять с его внедорожника, припаркованного в центре Алма-Аты, зеркала заднего вида. Он попытался остановить их, а в ответ те пустили в ход нож. Один из порезов задел бедренную артерию. 25-летний спортсмен скончался в больнице после двух часов усилий врачей реанимировать его.
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