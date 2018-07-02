Бесстыжего участника "Дома-2" застукали целующим в губы мальчика

В мае 2014 года Александр Гобозов стал отцом: Алиана Устиненко подарила возлюбленному первенца, которого назвали Робертом. Мальчику идет пятый год, и отец делает его звездой. Правда, сомнительными способами.



Участник "Дома-2" опубликовал фото, на котором целует в губы мальчика. "Самый любимый человек на свете", – подписал Гобозов снимок и снабдил его тремя сердечками-смайликами. Правда, не все оценили это и сочли поведение мужчины странным. Даже психотерапевт считает, что так делать нельзя.

"Во-первых, целовать ребенка в губы – это негигиенично, – уверен эксперт. – Думали ли вы, какое количество бактерий на губах взрослого человека? Я уже не говорю о вирусной инфекции, например, герпесе. И вся эта флора попадает на губы, а затем – внутрь организма с недостаточно сформированной иммунной защитой. А значит, повышается риск возникновения целого ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта и кожи".

"Во-вторых, губки малыша, как и зоны его гениталий, являются зоной тела, обильно снабженной чувствительными рецепторами, которые отправляют сигналы возбуждения в кору головного мозга ребенка", – заявил психолог.

Публикация от Александр Гобозов (@aleksandr.gobozov) 1 Июл 2018 в 10:50 PDT

Напомним, Александр Гобозов на скандальном реалити-шоу строил любовь с несколькими девушками, но покорила его в итоге Алиана Устиненко. Однако отношения влюбленных не были безоблачными. Оставалась надежда, что с рождением ребенка в семье воцарится идиллия, однако Саша периодически ссорился с избранницей и, как говорят, изменял ей. Вскоре разногласия в семье достигли апогея, и в 2015-м супруги оформили официальный развод. Через год они сошлись и сыграли вторую свадьбу. Но в 2017-м благодаря шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым Алина заявила, что из-за бесконечных измен мужа ее чувства сошли на нет.