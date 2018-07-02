Беременная Кудрявцева билась в припадке на глазах у сотен людей

Телеведущая Лера Кудрявцева, находясь на внушительном сроке беременности, посетила футбольный матч. Звезда не могла сдержать эмоций, вместе с возлюбленным она страстно болела за нашу сборную.

Кудрявцева опубликовала в своем Instagram видео, на котором вместе с 30-летним мужем, хоккеистом Игорем Макаровым наслаждается игрой, стоя на трибуне стадиона "Лужники". Супруги следили за футбольным матчем Россия – Испания, в котором наши спортсмены добились победы и вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

Телеведущая так радовалась за нашу сборную, что, забыв об интересном положении, начала биться в припадке от восторга на глазах у сотен людей: кричала, визжала до хрипоты, кружилась на месте и прыгала от радости. "Это точно уже история ! Я давно не испытывала таких эмоций ))) Как же это круто !!! Ребята ! Спасибо 🇷🇺за победу 🙏🏽 это просто невероятно ))) Этот Чемпионат Мира запомнят все 😂🇷🇺 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она под видео.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 1 Июл 2018 в 1:28 PDT

Поклонники Леры разделили с ней радость от победы, однако обеспокоились самочувствием будущей матери и ее нерожденного малыша. Многие пользователи Сети отметили, что такие сильные эмоции, даже если они положительные, могут негативно сказаться на ребенке. Они посоветовали телеведущей поберечь себя.

"Лера, ты так визжала, кричала, что я испугалась за малыша в животике)))))) Береги себя, Лерочка наша! И Игорька ! Вы бесподобны!!!❤❤❤", "Лера береги себя👍💕💕👏👏😘😘😘💞", "Не страшно было туда идти в таком положении)", "Не родила Лер?а то малоли🤪😂✌🏻", "А,она не в положении . Вот и весь ответ", "Лера вы в положении все пишут если это правда то зачем так сильно кричите подвергаете ребенка опасности", "Я бы прям там родила 😂😇", – писали интернет-обыватели.

Напомним, 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева станет матерью во второй раз. У нее уже есть ребенок. Ее сыну Жану Ленюку недавно исполнилось 28 лет. Ее нынешний супруг хоккеист Игорь Макаров всего на несколько лет старше пасынка.