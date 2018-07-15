Семенович в бикини оседлала родного брата

На своей странице в Instagram певица Анна Семенович опубликовала фотографию, на которой она в буквальном смысле оседлала своего младшего брата. Одетая в цветастое бикини певица забралась на плечи родственнику.

Анна Семенович поделилась со своими подписчиками трогательной историей отношений с младшим братом. "Когда ,30 лет назад меня ночью разбудил папа и сказал, что у меня родился братик, я была очень не довольна 😡 Я вообще у родителей просила сестру, а тут какой-то братик, что с ним делать🤦‍♀️ В куклы не играет, косички не заплести, да еще и дерется – полный крах моим мечтам 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась певица.

"Зато сейчас я понимаю, как хорошо, что у меня младший брат💪🏼🤣 Можно прыгать с него в бассейне, послать в бар за коктейлем и он преданно терпит все издевательства от старшей сестры🤣", – добавила она. Эту историю Семенович изложила под фотографией, на которой сидит на плечах у своего брата. "Скрипит, но держит!!! 😂🤣", – прокомментировала она сам снимок.

Публикация от Премьера❗️Стори ‼️ (@ann_semenovich) 15 Июл 2018 в 1:49 PDT

Кроме того, Анна Семенович призналась, что теперь даже рада отсутствию старшей сестры, которая наверняка была бы такой же красивой, как она сама. "Зато я эксклюзивная Аня, в единственном экземпляре, спасибо родители за брата", – заключила певица.

Публикация от Премьера❗️Стори ‼️ (@ann_semenovich) 15 Июл 2018 в 1:18 PDT

Подписчики благосклонно восприняли и изложенную историю, и сам снимок. Многие, у кого есть младший брат, согласились с Анной Семенович. Остальные же восхитились чувством юмора и задором певицы.

Публикация от Премьера❗️Стори ‼️ (@ann_semenovich) 13 Июл 2018 в 4:24 PDT