"Морочила мне голову": обиженный народный артист обозвал Пугачеву раковой опухолью
15 июля Валерию Бабятинскому исполнится 76 лет. 55 из них он на сцене. Бабятинский вспомнил, как широко отмечал 70-летие. На торжестве аккомпанировали сразу два оркестра, артиста поздравило много людей. Однако Алла Пугачева, которую юбиляр приглашал, так и не пришла. "Звонил ей, она мне морочила голову, а потом сказала, что не может прийти. Остался неприятный осадок", – признался Бабятинский.
По словам артиста, у него к Примадонне имеется "творческий счет". "Зря она раньше кичилась своим богатством. Духовность, нравственность в советской культуре были не пустым словом. А у Аллы Борисовны во главе угла стояли ужимки, гримасы… Она очень одаренный человек, но несла в массы вульгарность. Некрасиво поступила не только со мной, но и с Эдитой Пьехой", – заявил народный артист.
Он рассказал такую историю. Однажды Эдита Пьеха хотела посетить концерт Аллы Пугачевой, однако та ей по какой-то причине отказала. Тем не менее, Пьеха купила билет и с букетом цветов вышла на сцену к Примадонне. "На это Пугачева сказала: "Спасибо, вечная вы наша!" Ну что это такое?! Эдита, конечно, промолчала и вежливо ушла. В общем, считаю, что Пугачева – раковая опухоль и метастазы нашей культуры", – цитирует Валерия Бабятинского EG.ru.
А вот с Тамарой Гвердцители у артиста теплые отношения. С его помощью певица стала народной артисткой, причем эту новость Бабятинский очень изящно ей преподнес. "Тамара с букетом пришла и после показа осталась на застолье. Я ей сказал: "В Грузии ведь не принято, чтобы женщина мужчине цветы дарила. Я настолько смущен от вашего букета, что решил вам ответить". Протягиваю завернутую в бумагу рамку c указом президента. Видели бы вы ее глаза в этот момент", – поведал артист.
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