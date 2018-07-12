"Морочила мне голову": обиженный народный артист обозвал Пугачеву раковой опухолью

Народный артист России и премьер Малого театра Валерий Бабятинский знаком со многими артистами. Однако об Алле Пугачевой он отозвался крайне негативно.



15 июля Валерию Бабятинскому исполнится 76 лет. 55 из них он на сцене. Бабятинский вспомнил, как широко отмечал 70-летие. На торжестве аккомпанировали сразу два оркестра, артиста поздравило много людей. Однако Алла Пугачева, которую юбиляр приглашал, так и не пришла. "Звонил ей, она мне морочила голову, а потом сказала, что не может прийти. Остался неприятный осадок", – признался Бабятинский.

По словам артиста, у него к Примадонне имеется "творческий счет". "Зря она раньше кичилась своим богатством. Духовность, нравственность в советской культуре были не пустым словом. А у Аллы Борисовны во главе угла стояли ужимки, гримасы… Она очень одаренный человек, но несла в массы вульгарность. Некрасиво поступила не только со мной, но и с Эдитой Пьехой", – заявил народный артист.

Он рассказал такую историю. Однажды Эдита Пьеха хотела посетить концерт Аллы Пугачевой, однако та ей по какой-то причине отказала. Тем не менее, Пьеха купила билет и с букетом цветов вышла на сцену к Примадонне. "На это Пугачева сказала: "Спасибо, вечная вы наша!" Ну что это такое?! Эдита, конечно, промолчала и вежливо ушла. В общем, считаю, что Пугачева – раковая опухоль и метастазы нашей культуры", – цитирует Валерия Бабятинского EG.ru.

А вот с Тамарой Гвердцители у артиста теплые отношения. С его помощью певица стала народной артисткой, причем эту новость Бабятинский очень изящно ей преподнес. "Тамара с букетом пришла и после показа осталась на застолье. Я ей сказал: "В Грузии ведь не принято, чтобы женщина мужчине цветы дарила. Я настолько смущен от вашего букета, что решил вам ответить". Протягиваю завернутую в бумагу рамку c указом президента. Видели бы вы ее глаза в этот момент", – поведал артист.