Мачеха британских принцев настраивает Джоли против Миддлтон

Мачеха принцев Уильяма и Гарри Камилла Паркер-Боулз плетет интриги. Женщина настраивает друзей королевской семьи против невесток.

Анджелина Джоли оказалась между двух огней. С одной стороны, она подружилась с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон, с другой – артистка очень благодарна Камилле за помощь в проведении благотворительных мероприятий. Однако мачеха принцев вдруг поставила Джоли перед неприятным выбором. Паркер-Боулз принялась настраивать Анджелину против своей невестки Кейт.

"Камилла считает, что только женщины высокого происхождения могут выходить замуж за принцев, поэтому она крайне недовольна тем, что сейчас происходит во дворце", – сообщил инсайдер таблоиду New Idea. Отметим, что в прессе то и дело появляется информация о натянутых взаимоотношениях Камиллы с женами пасынков.

Публикация от The British Royals (@britishroyalsofficial) 10 Июл 2018 в 7:02 PDT

В кулуарах поговаривают, что отношения между Кейт и Камиллой улучшились после того, как в семью вступила супруга принца Гарри голливудская актриса Меган Маркл. Однако о полном принятии девушек без родословной пока не может быть и речи.

Публикация от HELLO! Canada Magazine (@hellocanadamag) 10 Июл 2018 в 7:15 PDT

Отметим, при дворе давно знают о коварстве Паркер-Боулз. Ведь брак родителей Гарри и Уильяма – принцессы Дианы и принца Чарльза распался именно из-за нее. Будучи замужем, Камилла состояла в близких отношениях с сыном королевы до, во время и после его супружества с Дианой.

Публикация от Princess Diana, Kate & Meghan (@princessdianakatemeghan) 9 Июл 2018 в 3:46 PDT

Чарльз и Камилла поженились в 2005 году. Королева Елизавета II свадьбу не одобрила и прийти на торжество отказалась, поэтому бракосочетание отпраздновали без свойственных монаршим особам пышности и размаха – отношения зарегистрировали в муниципальном департаменте Виндзора.