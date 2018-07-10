"Фадеев всех обманывает": опубликовано видео разоблачения продюсера
В опубликованном ролике малоизвестный блогер берется выяснить, действительно ли Фадеев специально преобразует свой голос для других музыкантов. "Вот это разоблачение. Ну-ка", – не без иронии ответил продюсер.
Затем обличитель берет отрывок песни So Long и меняет тональность вокала, после чего голос становится мужским. Фадеев объяснил, что подобных изменений в песне не производилось, а при написании композиции "использовался другой секрет". "Ищите этот секрет, но он точно не здесь", – заключил музыкант.
Стоит отметить, что мнения подписчиков по данному вопросу разделились. Кто-то уверенно заявил, что песню со стопроцентной вероятностью исполняет Фадеев. Другие же написали, что "разоблачитель" не разбирается в вопросе и просто пиарит свой YouTube-канал с помощью громкого имени.
Среди комментаторов нашлись и те, кто просто похвалил творчество Фадеева. "Да какая вообще разница, кто поет? Песня же цепляет! Крутой трек", – написал один из поклонников.
Само видео с разоблачением Фадеева выложил блогер Евгений Сафронов. Примечательно, что провокационный ролик за все время посмотрели чуть больше 11 тысяч человек, при этом ответное видео Фадеева набрало уже более 200 тысяч просмотров.
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