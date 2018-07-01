Малахов отказался работать с Галкиным

Телеведущий Геннадий Малахов, прославившийся на всю страну благодаря программе о здоровье, рассказал, что ему регулярно поступают предложения о съемках на телевидении, однако жертвовать своим комфортом ради появления на экране он не готов. В частности, не стал он идти на уступки даже Максиму Галкину, который звал его на новый проект.

Геннадий Малахов уже несколько лет не появляется на телевидении. Несколько лет назад у россиян был шанс увидеть знаменитого лекаря в паре с Максимом Галкиным, однако договориться они так и не смогли.

"Мы обговорили все тонкости, даже даты, когда начнутся первые съемки. Но потом я им сказал: "Ребята, я стою вот столько-то". Назвал сумму своего гонорара, и они дали задний ход. А я не хочу дешевить", – цитирует "Собеседник" Геннадия Малахова.

Свой отказ от съемок за меньшие деньги ведущий считает правильным решением. "По телевидению я не скучаю. Съемки – дело тяжелое. Мотаться туда-сюда – из Ростовской области в Москву – непросто. Я сейчас на пенсии, поэтому у меня все нормально", – подчеркнул он.

Тем более что дома ведущий сложа руки не сидит. "Сейчас я занимаюсь тем, что мне нравится. Например, развиваю свой канал в интернете: зайдите в YouTube, там почти 780 различных видео. Мне интересно это. Я делаю свое дело так, как считаю нужным. Снимаю, выкладываю ролики, общаюсь с почитателями", – рассказал Геннадий Малахов.

Говоря о своем финансовом состоянии он признался, что обладает всем необходимым для жизни. "Два Lexus, на бензин хватает, ем я мало. Шиковать, например за границу выезжать, не могу. А что касается покушать, то здесь все нормально. Достаточно для того, чтобы жить", – заметил он. Если же продуктов перестанет хватать, то Геннадий Малахов намерен опять начать сажать картошку в огороде.

Также ведущий раскрыл секрет своей популярности у зрителей. "Люди меня любят, потому что на телевидении нет такой программы о­здоровительного плана, в которой бы говорили доступным и простым языком", – объяснил он.