Довел до слез: Агутин показал одряхлевшего Гафта

Певец Леонид Агутин поздравил подписчиков с Международным днем друзей. Певец опубликовал в соцсетях грустное стихотворение народного артиста Валентина Иосифовича Гафта.

Леонид опубликовал видеозапись, на которой запечатлен пожилой актер, читающий поэтическое произведение. "Вы знаете, похоронили Золотухина, умер Кваша, умираем подряд все. Я написал маленькое стихотворение", – отметил в предисловии Гафт.

"Живых все меньше в телефонной книжке, / Звенит в ушах смертельная коса. / Стучат все чаще гробовые крышки, / Чужие отвечают голоса. / Но цифр этих я стирать не буду / И рамкой никогда не обведу. / Я всех найду. / Я всем звонить им буду, / Где б ни были в раю или в аду…" – прозвучало первое четверостишие.

Пользователи Сети были растроганы поэзией. Многие отмечали, что от этих слов кошки на душе скребут и наворачиваются слезы. Также поклонники огорчились, осознав, что легендарный Валентин Иосифович в последние годы очень изменился, одряхлел. Они пожелали артистам долгих лет жизни, здоровья и поблагодарили Агутина за публикацию.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 9 Июн 2018 в 7:40 PDT

"Невозможно. .. каждое слово в точку...обожаю... Спасибо Вам! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Спасибо Вам, Леонид, за этот видео ролик! Да... прямое попадание в Сердце...", "Высший пилотаж!!!! Низкий поклон ! Величайший актёр и стихотворец!!!! Браво!", "Я желаю долгих лет жизни, нашему Сокровищу. Не устану читать и видеть его никогда. Талантливейший и прекрасный. Всем ушедшим-низкий поклон от нас", "Спасибо, Леонид, что напомнили это стихотворение 🌻 К сожалению, нас всех это ждёт – раньше или позже. Поэтому, остаётся актуальной ещё одна цитата (из Чайфа): "Люби его, пока он живой!", – писали поклонники в комментариях.