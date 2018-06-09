Собчак проболталась о родах Кудрявцевой

Ксения Собчак успешно провела церемонию вручения премии МУЗ-ТВ. В роли конферансье она выступала уже девятый раз. Больше – десять раз – премию вела только Лера Кудрявцева. Но в этом году семейные обстоятельства не позволили ей выйти на сцену. Собчак была словоохотлива и поговорила об отсутствующей коллеге.

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