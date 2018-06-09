Собчак проболталась о родах Кудрявцевой
"Я рада за Леру и готова отдать ей часть детских вещей, посоветовать ей хорошего тренера по плаванию, чтобы после родов она быстро вернулась в форму", – рассказала Dni.Ru Собчак. Она добавила, что никакой вражды у нее с Кудрявцевой нет, как могли подумать внимательные зрители церемоний прошлых лет. "Какие-то перепалки у нас случаются запланированно и нужны они только для того, чтобы вам, зрителям, было интересно смотреть многочасовые трансляции. Но когда выключаются камеры, у нас добрые, ровные, дружеские отношения", – отметила она.
47-летняя Кудрявцева не скрывает, что от ведения важного светского мероприятия она отказалась, поскольку в конце лета – начале осени должна родить. "Ну куда мне столько часов вести концерт в моем положении! Это же такие нагрузки. Я решила себя поберечь", – цитирует Леру Кудрявцеву StarHit.
Несмотря на возраст, она хорошо переносит беременность. Напомним, что первым о скором пополнении в семействе сообщил ее друг Андрей Малахов. "Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью, – откровенно заявил всезнающий телеведущий. – А то, что супруг, хоккеист Игорь Макаров, всего на три года старше ее 28-летнего сына Жана от первого брака, дива считает только плюсом".
Интересно, что телеведущая станет мамой и бабушкой почти одновременно – она родит вместе со своей невесткой. Сегодня возлюбленная сына Кудрявцевой Анастасия находится на последних месяцах беременности.
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