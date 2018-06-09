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"Уши вянут": безголосую Бузову обвинили в подлом плагиате

Ольга Бузова. Фото: Пресс-служба Муз-ТВ
Телеведущая Ольга Бузова выступила на премии Fashion People Awards 2018 с новым синглом "Чемпион". К сожалению для присутствующих, пела звезда вживую.
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Организаторы мероприятия выложили ролик с номером Ольги на YouTube. Звезда в форме чирлидерши задорно пляшет и кричит в микрофон: "А миру нужен чемпион".

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Видимо, формат выступления не предусматривал исполнение под фонограмму, поэтому Бузовой пришлось петь самой. Поклонники были разочарованы выступлением звезды. Ольга периодически теряла дыхание, поэтому временами ее не было слышно, а иногда можно было уловить, как телеведущая не попадает в ноты.

"Почему мне стыдно 😐", "кровь потекла из ушей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "😨😨😨СТРАСТИ-МАРДАСТИ... Было в России 2 беды: дураки и дороги, теперь еще и Бузова...😑", "Она же просто орет, не попадает в ноты. Даже хорошая подпевка ее не спасла Кошмарррррррр", "Бузовой, что медведь на ухо наступил? И это, она считает пением? Ппц", "Пела бы под фонограмму, все уже привыкли, но это же ужас, нужно от преподавателя не вылезать, если уж хочешь петь, но у нее время нет на эти мелочи", "Уши вянут!!😆😆😆😆 капец !!!! Неприятно слушать", – писали поклонники в комментариях под роликом.

Добавим, что на этом неприятности Ольги не закончились. Знаменитая модель plus-size Юлия Рыбакова обвинила Бузову в плагиате.

Дело в том, что после неприятности с юбкой на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля (деталь одеяния слетела на пол, когда неизвестный мужчина случайно наступил на подол) Рыбакова стала очень популярна в Сети. Поэтому теперь модель заявляет, что потеря Ольгой шлейфа на открытии премии МУЗ-ТВ – это наглое копирование ради пиара.

"Бузова не показала ничего нового. Я все-таки прокомментирую PR Ольги, так как уже с вечера получаю фото и видеоролики из разных групп, где все пишут, что она повторила за мной. Не могу сказать, что повторила... Думаю, нагло воспользовалась этим казусом", — написала модель на своей странице в Instagram.

Автор: Руслана Алексеева9 июня 2018, 18:52
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