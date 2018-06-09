"Уши вянут": безголосую Бузову обвинили в подлом плагиате

Телеведущая Ольга Бузова выступила на премии Fashion People Awards 2018 с новым синглом "Чемпион". К сожалению для присутствующих, пела звезда вживую.

Организаторы мероприятия выложили ролик с номером Ольги на YouTube. Звезда в форме чирлидерши задорно пляшет и кричит в микрофон: "А миру нужен чемпион".

Видимо, формат выступления не предусматривал исполнение под фонограмму, поэтому Бузовой пришлось петь самой. Поклонники были разочарованы выступлением звезды. Ольга периодически теряла дыхание, поэтому временами ее не было слышно, а иногда можно было уловить, как телеведущая не попадает в ноты.

"Почему мне стыдно 😐", "кровь потекла из ушей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "😨😨😨СТРАСТИ-МАРДАСТИ... Было в России 2 беды: дураки и дороги, теперь еще и Бузова...😑", "Она же просто орет, не попадает в ноты. Даже хорошая подпевка ее не спасла Кошмарррррррр", "Бузовой, что медведь на ухо наступил? И это, она считает пением? Ппц", "Пела бы под фонограмму, все уже привыкли, но это же ужас, нужно от преподавателя не вылезать, если уж хочешь петь, но у нее время нет на эти мелочи", "Уши вянут!!😆😆😆😆 капец !!!! Неприятно слушать", – писали поклонники в комментариях под роликом.

Добавим, что на этом неприятности Ольги не закончились. Знаменитая модель plus-size Юлия Рыбакова обвинила Бузову в плагиате.

Дело в том, что после неприятности с юбкой на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля (деталь одеяния слетела на пол, когда неизвестный мужчина случайно наступил на подол) Рыбакова стала очень популярна в Сети. Поэтому теперь модель заявляет, что потеря Ольгой шлейфа на открытии премии МУЗ-ТВ – это наглое копирование ради пиара.

Публикация от Model Plus Size (@yulia_rybakova_) 9 Июн 2018 в 1:48 PDT

"Бузова не показала ничего нового. Я все-таки прокомментирую PR Ольги, так как уже с вечера получаю фото и видеоролики из разных групп, где все пишут, что она повторила за мной. Не могу сказать, что повторила... Думаю, нагло воспользовалась этим казусом", — написала модель на своей странице в Instagram.