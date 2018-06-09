Меган Маркл добила постаревшую Кейт Миддлтон

Любимицы английской публики, супруги принцев Гарри и Уильяма Меган Маркл и Кейт Миддлтон, оказались рядом на балконе во время одного из важных мероприятий. В Сети пользователи уже сравнили женщин и пришли к выводу, что Меган краше.

В Лондоне 9 июня состоялась традиционная церемония празднования официального дня рождения королевы Елизаветы II Trooping the Colour. Отметим, что именно этот день едва ли не единственный в году, когда королевская семья появляется на публике практически в полном составе. Разумеется, не осталась в стороне от мероприятия и супруга принца Гарри, американская актриса Меган Маркл.

Для выхода в свет 36-летняя герцогиня Сассекская выбрала платье нежного розового цвета, дополнив изящной шляпкой в тон. Завершали образ распущенные волосы. Вся семья расположилась на балконе Букингемского дворца, чтобы посмотреть военный парад и вынос знамени. И так получилось, что Меган оказалась стоящей чуть позади Кейт Миддлтон.

В отличие от Маркл, герцогиня Кембриджская предстала в платье по фигуре голубого цвета и шляпке в тон. Образ завершали убранные в тугой узел волосы и маленькая сумочка. Пользователи Сети сравнили Меган и Кейт. По мнению большинства, Маркл вышла в разы лучше.

Фанаты сочли, что Миддлтон еще не до конца оправилась после третьих родов. Пользователи высказали уверенность, что беременности негативно сказались на внешности Кейт. Якобы она постарела и уже не сияет, как прежде, и вообще "выглядит на 45". Хотя супруга принца Уильяма на год младше жены принца Гарри. По мнению поклонников, цветущая Меган просто добила занятую детьми и прочими обязанностями Кейт.

Напомним, венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.

Поясним, что традиция праздновать два дня рождения правящего монарха зародилась в 1748 году. С тех пор каждому из них предоставляется возможность выбрать свой официальный день рождения. Так, Елизавета II после коронации остановила выбор на второй субботе июня. Настоящий же день рождения королевы – 21 апреля.