У беременной Рапунцель из "Дома-2" вылезли волосы и "рассосались" губы

Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель шокирована изменениями в своем теле. У нее рассосались филлеры в губах и выпали наращенные волосы.

Девушка не знала, что находится в положении, поэтому решилась на опасную процедуру инъекционной коррекции губ. Правда, улыбка Анджелины Джоли радовала участницу телепроекта недолго – через три дня наполнитель рассосался.

Алена узнала о незапланированной беременности и очень испугалась, ведь косметические средства могли навредить ребенку. "Я не ожидала, что губы так резко уменьшатся и все рассосется. Прошло всего три дня, а от инъекций не осталось и следа. Оказывается, организм беременной девушки отторгает все инородное, поэтому рассасываются губы, отпадают наращенные волосы, ресницы. Придется быть естественной, надо немного потерпеть. Обидно, конечно, но оно того стоит", – посетовала Рапунцель.

Публикация от АЛЕНА РАПУНЦЕЛЬ Дом 2 (@alenatoffii) 3 Июн 2018 в 3:34 PDT

Также Алена отметила, что, несмотря на маленький срок – только пять недель, она уже чувствует малыша. "У меня теперь сердце колотится, и я чувствую это в животе. Поэтому приходится держаться", – рассказала Алена в беседе с Dom2Life.ru.

Добавим, 21-летняя Алена Рапунцель ждет первого ребенка. Девушка беременна от своего избранника Ильи Яббарова. Примечательно, что совсем недавно старшая сестра Алены – Ольга родила девочку от своего мужа Дмитрия Дмитренко, тем самым спровоцировав громкий скандал. Дело в том, что незадолго до этого у Яббарова и Ольги Рапунцель случился продолжительный роман на телепроекте.