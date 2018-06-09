Бузову посадили на кол на глазах скулящей Собчак

В том, что Ольга Бузова будет отмечена на церемонии вручения наград "Премия МУЗ ТВ-2018", в этом году не было сомнений ни у кого. Не потому, что она выдающаяся певица с уникальными вокальными данными. Просто не замечать и дальше это явление в шоу-бизнесе было бы странно. Ее ведь так много, что спрятаться невозможно!



В прошлом году Бузова осталась без награды и очень расстроилась. Зато уже в мае ведущая "Дома-2" победила в созданной специально для нее номинации "Бузова года" на премии канала RU.TV. А конкурирующий МУЗ ТВ придумал для Ольги премию "Лучшая песня Рунета".

На красной дорожке Бузова появилась верхом на жеребце – аки генерал на параде. "Заехала на коне в российский шоу-бизнес", – улыбнулась звезда. Бузовой нравится чувствовать себя звездой, гордиться тем, что сам Киркоров к ней неровно дышит, радоваться, что "покорила "Олимпийский". Фирменная тарелка стала для нее самой желанной игрушкой.

"Я ждала этого целый год. Не только тарелку – я мужчину жду. Но мужчину жду уже больше года. Хотя бы тарелка у меня появилась сегодня. Спасибо Арману (Давлетярову. – генеральному директору МУЗ-ТВ. – Прим. ред.), что оставил самую главную номинацию на финал. Вот сейчас можно церемонию завершать, потому что принцесса шоу-бизнеса на сцене", – заявила собравшимся Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 8 Июн 2018 в 9:08 PDT

Позже в Instagram она написала: "Боже! Мы сделали это! Это наша совместная победа! Это ваша победа! Это победа моих людей! Первая награда, слезы радости! Я безумно счастлива выиграть именно в номинации #ЛучшаяПесняРунета, потому что на радио ставят песни, которые выбирают программные директора, а не те, которые нравятся слушателям! А в интернете каждый выбирает сам, что реально нравится. Ваш выбор сделал меня самой счастливой!"



На мероприятии Ольга показала один из самых сложных номеров шоу. "Сажание Бузовой на кол" – так назвал его Киркоров. Танцоры подняли Оленьку, а потом в прямом смысле надели ее на железный кол. Рядом на сцене в это время пела Ксения Собчак. Впрочем, это больше напоминало скулеж.





"Я с радостью приняла предложение о нашем совместном выступлении, – рассказала Dni.Ru Собчак. – Вы же ждете, что мы с Бузовой устроим ссору, покажем какую-то взаимную ревность. Нет, ничего этого не будет. Оля молодец. Она всю жизнь ждала того, что происходит у нее сегодня. И Оля точно поет лучше, чем я: у нее целая армия поклонников. Я публично пела только с Тимати, но до сих пор стесняюсь этого".

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 8 Июн 2018 в 6:57 PDT

От себя добавим, что Бузова не так глупа и бездарна, как о ней принято говорить. Она много трудится, продумывает каждое свое появление перед аудиторией, успешно строит немузыкальный бизнес. А что до вокала, он точно не хуже, чем у многих наших звезд. Бузова постоянно работает над собой, берет уроки пения и хореографии. Кто знает, может, через пару лет она соберет 40-тысячный "Олимпийский"...

