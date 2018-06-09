Лера Кудрявцева впервые откровенно о беременности

Лера Кудрявцева прокомментировала свое отсутствие на "Премии МУЗ-ТВ", которую пропустила впервые за много лет. Телеведущая пояснила, что уже не в состоянии отрабатывать многочасовые концерты.

Накануне, 8 июня, состоялось торжественное вручение премии МУЗ-ТВ. Мероприятие, которое прошло в "Олимпийском", посетили многие отечественные знаменитости. Вели церемонию по традиции Максим Галкин, Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев. Обычно четвертой в квартете была Лера Кудрявцева. Однако буквально накануне события стало известно, что бессменная ведущая не примет участия.

Журналисты связались с Кудрявцевой, чтобы та прокомментировала свое отсутствие. Лера не стала скрывать, что отказалась от ведения мероприятия по очень уважительной причине – она ждет ребенка. 47-летняя телеведущая, как утверждают некоторые СМИ, должна родить в конце лета – начале осени.

"Ну куда мне столько часов вести концерт в моем положении! Это же такие нагрузки. Я решила себя поберечь", – цитирует Леру Кудрявцеву StarHit. Отметим, что это первое высказывание блондинки о своем интересном положении. Слухи о беременности Леры муссировались в прессе на протяжении нескольких лет – с тех пор, как она вышла замуж за молодого хоккеиста Игоря Макарова. Однако лишь сейчас информация о положении Кудрявцевой подтвердилась.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 2 Май 2018 в 3:01 PDT

Ранее ее подруга, певица Юлия Началова объявила, что телеведущая решила сделать паузу в работе. "Мы с Лерой дружим не один десяток лет. Последний раз много говорили про ее беременность. Обсуждали какие-то вещи, которые позволяют будущей мамочке удобно спать, ходить, всякие примочки и новинки в этом плане. Столько изменилось и появилось с тех пор, как мы с ней стали мамами! Лерочка на днях ушла в отпуск, чему я безумно рада, так как она работала день и ночь без выходных. С ней рядом все время находится муж, что очень важно для них обоих", – рассказала в интервью Началова.