"Не можем быть вместе": Егор Крид поставил точку в отношениях с Дарьей Клюкиной

Егор Крид, главный герой шестого сезона телепроекта "Холостяк", поставил все точки над i в отношениях с победительницей шоу Дарьей Клюкиной. Популярный артист дал понять, что пока они не могут быть вместе.

Прошла неделя с тех пор, как завершился очередной сезон развлекательного шоу "Холостяк". Главный герой Егор Крид выбрал 24-летнюю Дарью Клюкину, подарив ей обручальное кольцо. Многочисленные поклонники с нетерпением ждали, когда влюбленные в соцсетях опубликуют совместные видео или фото, а также выйдут в свет.

Но этого так и не случилось. В интернете фанаты с недоумением вопрошают друг у друга, что же происходит между Дарьей и Егором, делятся сомнениями и догадками относительно искренности их отношений. В итоге, когда Крид уже второй раз за прошедшее с конца шоу время вышел в свет (причем без Клюкиной), уже и журналисты начали бомбардировать артиста неудобными вопросами.

Так, на премии МУЗ-ТВ накануне, 8 июня, Егор Крид получил награду в номинации "Лучшее мужское видео". На мероприятии певец появился в сопровождении родителей. Репортеры поинтересовались у него, а где же Дарья Клюкина. Ответ был краток. "Даша очень хорошая и добрая, но жизнь распорядилась так, что мы не можем пока быть вместе. Мы хорошие приятели", – цитирует Егора Крида Popcake.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 3 Июн 2018 в 7:22 PDT

Отметим, что на мероприятии рэп-исполнителю хорошенько досталось от ведущего Дмитрия Нагиева. Исполняя роль плохого парня, шоумен яростно критиковал знаменитостей и их детища. Встретив Крида с родителями, Нагиев поговорил с артистом о его клипе, который тот снял якобы на фотоаппарат.

"Постеснялся бы такое говорить. Просто прилетел в Дубай, как же!" – уничижительно сказал Нагиев. А потом издевательски ляпнул: "И как у таких интеллигентных родителей мог такой гопник родиться!" К счастью, Егор Крид и его родители с юмором отнеслись к реплике ведущего.