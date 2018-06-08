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Чехова отвлекла выпирающим бюстом от располневших ног

Анфиса Чехова. Фото: GLOBAL LOOK press/Valery Lukyanov
Анфиса Чехова в очередной раз поразила своих поклонников. Телеведущая появилась на красной дорожке премии Муз-ТВ в платье с дерзким декольте. Впрочем, некоторые предположили, что пышный бюст должен был отвлечь внимание от располневших ног теледивы.
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Телеведущая стала гостьей ежегодной музыкальной премии "Муз-ТВ 2018. Трансформация". На красной дорожке телеведущая появилась в длинном алом платье со шлейфом из прозрачной ткани и декольте с прозрачной вставкой. Последняя вовсе не скрывала пышный бюст артистки.

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Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Несмотря на отвлекающий маневр, поклонники заметили, что ведущая выглядит немного располневшей. У них было, с чем сравнить – в последнее время звезда выкладывает в соцсетях множество снимков, подтверждающих ее стройность. Артистка держит фанатов в курсе своих занятий йогой, заявляет, что ведет здоровый образ жизни. Сообщалось, что телезвезда сбросила вес с 90 до 70 килограммов, напоминает EG.ru.

 Открытие премии МУЗ-ТВ 2018 "Трансформация" состоялось 8 июня в СК "Олимпийский" в Москве. На красной дорожке собрались самые яркие звезды российской эстрады: певец Филипп Киркоров, телеведущая Ксения Собчак, Валерия, композитор Игорь Крутой и другие.  

Как писали Dni.Ru, отечественные звезды воспользовались возможностью поразить публику нарядами. Юлианна Караулова предпочла облегающее платье с открытой спиной. Беременная певица Ханна подчеркнула  округлившийся живот эффектным вечерним нарядом с глубоким разрезом от бедра. А Настасья Самбурская примерила образ Малефисенты. 

Автор: Андрей Евлампиев8 июня 2018, 21:50
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