Чехова отвлекла выпирающим бюстом от располневших ног
Телеведущая стала гостьей ежегодной музыкальной премии "Муз-ТВ 2018. Трансформация". На красной дорожке телеведущая появилась в длинном алом платье со шлейфом из прозрачной ткани и декольте с прозрачной вставкой. Последняя вовсе не скрывала пышный бюст артистки.
Несмотря на отвлекающий маневр, поклонники заметили, что ведущая выглядит немного располневшей. У них было, с чем сравнить – в последнее время звезда выкладывает в соцсетях множество снимков, подтверждающих ее стройность. Артистка держит фанатов в курсе своих занятий йогой, заявляет, что ведет здоровый образ жизни. Сообщалось, что телезвезда сбросила вес с 90 до 70 килограммов, напоминает EG.ru.
Открытие премии МУЗ-ТВ 2018 "Трансформация" состоялось 8 июня в СК "Олимпийский" в Москве. На красной дорожке собрались самые яркие звезды российской эстрады: певец Филипп Киркоров, телеведущая Ксения Собчак, Валерия, композитор Игорь Крутой и другие.
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