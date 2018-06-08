У Зудиной возникли вопросы из-за выходки Машкова

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина высказалась о решении Владимира Машкова отменить в этом году набор в школу имени прославленного метра. Артистка сообщила, что о необходимости сделать перерыв и реформировать учебный процесс говорил еще сам Олег Павлович.

Зудина поведала журналистам. Что Табаков не раз поднимал вопрос о сокращении длительности обучения с четырех лет до двух – это позволит учащимся без потери времени продолжить обучение в институте. Также метр планировал проводить набор студентов раз в два года. По словам Марины, нерегулярный поток положительно скажется на качестве образования, сообщает НСН.

Артистка отметила, что волна негодования, обрушившаяся на руководство Московской театральной школы Олега Табакова не оправданна. Из-за решения Машкова и бурной реакции на происходящее у нее возникло несколько весьма резонных вопросов. "Я считаю, что порядки устанавливает тот, кто делом занимается. Мало ли, у кого были какие планы. Они чего-то лишились, им давали какие-то гарантии? Половина могла вообще не пройти. Мало ли, у кого на что надежды. Про какие надежды мы говорим? Тот, кто реально захочет, может приехать на следующий год. Если есть желание, они своего добьются. Евдокия Германова поступала пять лет подряд", – цитирует вдову телеканал "360".

Публикация от Bileti-v-Teatr.RU (@biletivteatrru) 2 Сен 2017 в 1:11 PDT

Напомним, что руководитель учебного заведения Владимир Машков опубликовал свое обращение к абитуриентам в группе колледжа в социальной сети "ВКонтакте". Артист заявил, что учреждение отказалось в этом году принимать первокурсников. Машков отметил: ему необходимо время, чтобы разобраться во всем, что происходит в учебном заведении. Также он понимает, что учебный процесс требует изменения и адаптации. Отметим, что новость о приостановке работы школы имени Олега Табакова шокировала абитуриентов и породила настоящий скандал: несостоявшиеся студенты выражали свое недовольство через СМИ и соцсети.