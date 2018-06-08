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Пятница 8 июня
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Нагиев утонул в пышной груди Семенович

Дмитрий Нагиев и Анна Семенович. Фото: Dni.Ru
В Москве началась премия "Муз-ТВ". И прибывшие звезды уже невольно начинают делать шоу и давать повод для скандалов, на этот раз отличился любвеобильный Дмитрий Нагиев
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В Москве открылась премия “Муз-тв", где собрались все звезды российской эстрады. Перед началом церемонии гости и участники по традиции прошлись по красной ковровой дорожке. Там и встретились певица Анна Семенович телеведущим с Дмитрием Нагиевым. В дружелюбной атмосфере без объятий не обошлось.

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"Выиграть хочется?" – спросил он. Певица ответила утвердительно. После чего Нагиев поцеловал ее в грудь, буквально утонув в пышном бюсте.

Некоторые пользователи Twitter с иронией отнеслись к поступку ведущего и даже позавидовали ему. "На его месте должен быть я (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – написал один из комментаторов.

Другие же, напротив, сочли его поведение хамством. "Нагиев на премии "Муз-ТВ" – это просто идеальный пример харассмента. Он всем девушкам присвистывает, а Семенович вообще грудь поцеловал", – написала одна из подписчиц.

Впрочем, другие отметили, что Нагиев успел поцеловаться и с другими участниками церемонии, среди которых был композитор Дробыш. Остальные пользователи обратили внимание в целом на эксцентричное поведение артиста. "Только Нагиев может назвать детей Киркорова тараканами", – сообщил пользователь.

8 июня 2018, 20:15

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