Машков оправдался за жуткую подставу с театром Табакова

Актер и по совместительству художественный руководитель "Табакерки", а также Московской театральной школы Олега Табакова Владимир Машков прокомментировал отказ учебного заведения в наборе абитуриентов в этом году. По словам артиста, это связано с предстоящими изменениями в учебном процессе.

Машков опубликовал свое обращение в группе колледжа в социальной сети "ВКонтакте". "В связи с появившейся информацией, сообщаю. Всегда в финале долгого отбора ребят в колледж лично набирал Олег Павлович Табаков. Его решение было определяющим и последним. Но, к сожалению, ребята, которые начали проходить отбор в ноябре, по известным печальным причинам не смогут уже получить напутствие моего учителя", – обратился к детям актер.

Также он подчеркнул, что не мог видеть поступающих ребят, поэтому не вправе отдавать кому-либо предпочтение. "Решить чью-то судьбу было бы крайне безответственно", – добавил артист.

Ниже Машков отметил: ему необходимо время, чтобы разобраться во всем, что происходит в учебном заведении. Также он понимает, что учебный процесс требует изменения и адаптации. "Набирать сейчас новый курс без ясного понимания дальнейших перспектив будет простой формалистикой", – подчеркнул худрук и пообещал, что результаты уже пройденных просмотров учтут при решении вопроса о зачислении в будущем году.

Публикация от Владимир Машков (@mashkov_actor) 27 Май 2018 в 2:03 PDT

Отметим, что новость о приостановке работы школы имени Олега Табакова шокировала абитуриентов. Девятиклассник из Новосибирска, который был выбран преподавателями колледжа для поступления в этом году, оказался в непростой ситуации.

"Колледж Олега Павловича Табакова был единственным выдающимся колледжем, где ученик после девятого класса может уже в 16 лет заниматься театральной деятельностью. Щепкинское, Щукинское, МХАТ и другие высшие учебные заведения принимают только после 11 класса", – цитирует юношу телеканал "360".

Подросток отметил, что из-за несвоевременного информирования будущих учащихся администрацией заведения многие школьники потеряли деньги. Дело в том, что абитуриенты узнали об отмене набора только 7 июня. Молодой человек посетовал, что уже купил дорогие билеты в Москву, которые не подлежат возврату.