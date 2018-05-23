"Вплоть до удушения": Заменивший Табакова Машков пошел на крайние меры

Владимир Машков дал откровенное интервью. 54-летний артист рассказал о травмах на работе и заявил, что "приходится чуть-чуть придушивать" ради натурализма.

По мнению Владимира Машкова, нужно всегда учиться. "Тем каждая следующая картина и интересна – обязательно придумают что-то новое. Поэтому, сколько бы ты ни готовился, всегда будешь не готов", – убежден артист. В качестве примера он привел историю съемки серьезной драки, в которой учли все, кроме того, что в этот момент не будет света. "И ты получаешь по голове чуть-чуть сильнее, чем представлял", – заключил Машков.

Актер отметил, что любое столкновение в кино сопряжено с различного рода травмами. "Она может быть небольшой, в виде синяка, ушиба, а может быть и серьезной, вплоть до удушения. Если все делать по-настоящему, так, чтобы зритель поверил: "Ой, он ее сейчас задушит!" – приходится чуть-чуть придушивать, а как иначе? Вы думаете, я стану картинно руки на шее складывать? Нет, конечно. И сама актриса никогда не скажет: "Ой, не надо! Мне больно так!" Более того, если вы настоящая актриса, вы еще попросите: "Чуть придави!" – рассказал Владимир, дав понять, что готов пойти на крайние меры ради натурализма и веры зрителя.

По мнению Машкова, актер вынужден всегда носить с собой "чемодан неприятностей", которые нужно все время воспроизводить. "Как вам плохо, как вам очень плохо, как у вас сильно болит, как в вас попали пулей, как вас не любят и так далее. Обычно люди стараются оставлять свои проблемы в прошлом, а актерам приходится их удерживать в себе, а это непросто", – признался Машков в интервью "Теленеделе".

23 апреля актер стал художественным руководителем "Табакерки", заменив на этом посту Олега Табакова. Владимир рассказал о своих первых действиях на новом поприщу: "Я смотрю спектакли, работаю с актерами, начинаем что-то репетировать. Хоть меня и не было в этом театре десять лет, я никогда не выпадал из его жизни. Там работают люди, которых я знаю очень давно. Да, мы все изменились за долгое время, но это родное мне место, и я не чувствую никакого дискомфорта. А только ощущаю ответственную радость за то, что мы должны сделать что-то интересное".