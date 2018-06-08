Возбужденный Киркоров набросился на Бузову без трусов

Ольга Бузова не пропускает премию Fashion People Awards. Да ведь ей сам бог велел – кто еще привлекает к себе такое внимание, как не звезда "Дома-2"?! Ее появление на красной дорожке в этот раз произвело фурор.

"Для сегодняшней церемонии я выбрала скромное длинное платье, что мне, в общем-то, несвойственно, – улыбнулась Ольга, – Я просто хотела показать, что даже в длинном платье можно выглядеть сексуально и сногсшибательно, подчеркивать свою обольстительную грудь". Действительно, внимательные поклонники Бузовой заметили – белья под платьем не было. Сквозь прозрачные вставки по бокам просвечивалось холеное тело Оли.

"Я все свои образы и выходы в свет придумываю сама, – похвасталась Бузова. – Как и все, что происходит в моей жизни. Дело все в том, что я обладаю потрясающим, безупречным чувством стиля и вкуса, хотя он у меня немного отличается от общепринятых, поэтому некоторые не считают меня красивой. Но никто точно не поспорит, что я талантливый человек. К тому же я самая завидная невеста в стране!"

Бузова счастлива от того, что ее жизнь складывается именно так. "У меня столько проектов – "Дом-2", концерты, свой ресторан, марка одежды, выпуск шоколада и воды. Все надо лично контролировать, поэтому я сплю по три часа в день, зато полностью реализовываюсь", – призналась она в интервью Dni.Ru.

На этих словах ее заметил Филипп Киркоров и буквально набросился с поцелуями и объятиями. Они дружат давно, Бузова снялась в нашумевшем клипе поп-короля на песню "Цвет настроения – синий" и, по слухам, примет участие в продолжении, которое выйдет в августе. Филипп был возбужден – громко смеялся, острил, да просто был счастлив. Ведь такая шикарная женщина была рядом с ним!