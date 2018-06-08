"Вы меня больше не увидите": Кристина Асмус объявила об уходе
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей на белоснежном диване в светлом коротком платье и на шпильках в тон. Изюминкой снимка стало кровавое пятно на груди популярной актрисы. В таком неоднозначном виде Кристина снялась специально для нового проекта Asmodeus, который стартовал в конце мая.
Кстати, именно об уходе из этого интерактивного шоу Асмус и объявила в своем аккаунте. "Это было непростое решение (потому что мы все делали с нуля вместе).., но в продолжении шоу “Asmodeus” вы меня больше не увидите... Это был колоссальный опыт и одна из лучших #dreamteam, с которой мне только доводилось работать... Ребз, мое ❤️ с вами в любом случае каждый эфир ))) Мои донаты – ваши донаты!!! Жгите!! Люблю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – При. ред.)", – написала Кристина.
Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к этой новости. "Как хорошо, что вам не нужно в этом учавствовать, жутковатый проект...", "Вот и правильно поступили!", "Кристина, дорогая, все только начинается)", "Гарик был против, очевидно)", "Наверное беременна. Почему то так кажется", "Правильное решение ! Прям хлопаю в ладоши ! Я вообще удивился как в ЭТОМ может участвовать Кристина !" – высказались поклонники.
Напомним, в художественной основе интерактивного шоу Asmodeus показана жизнь героев, спрятавшихся от приближающейся глобальной катастрофы (в виде кометы Asmodeus) в бункер, где живут и принимают гостей. Каждую неделю гостем становится новый герой (обязательно знаменитость), а ведущие пытаются вывести его на откровенный разговор, после чего заставляют пройти испытания страхом смерти, одиночества, потаенных сексуальных фантазий.
Оба партнера не без греха
Звезда затмила всех присутствующих барышень
Артистка поделилась сокровенным
Отчаявшаяся актриса решила уйти из профессии