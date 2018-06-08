"Вы меня больше не увидите": Кристина Асмус объявила об уходе

Эксклюзив Интервью Цымбалюк-Романовская находится в отвратительном состоянии Жасмин оставляет Россию Дом-2

Выбор читателей

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
Скандал на "Евровидении": геи побили "сладкого" украинского певца
Бузова без трусов довела до тошноты
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
партнеры
Пятница 8 июня
Лента новостей
09:56
Украину высмеяли за перехват российского военного корабля
09:45
На Алтае у гостиницы обрушилась стена (видео)
09:40
В Уфе схватили ностальгировавшего грабителя на велосипеде
09:30
Одинокий медвежонок отобрал у рабочих еду (видео)
09:13
Под Красноярском пожарные вытащили 19 человек из огня
09:08
На Урале при пожаре погибла семья с тремя детьми
08:54
Найдены новые жертвы перевала Дятлова
08:24
Украина внезапно нашла плюсы от Крымского моста
07:59
Путин выбрал необычное место для встречи с Трампом
05:59
"Олигарх ударил клюшкой": Друзь шокировал побитым лицом
21:49
В России рухнули цены на бензин после слов Путина
21:49
К чему снится отпуск
21:41
Дикие лисицы атаковали Москву
21:32
"Появился мужчина": Шнуров развелся из-за бесконечных измен
21:04
Команда Черчесова получала шикарные премии за позорные матчи
20:51
Телефонные террористы заминировали Генпрокуратуру
20:36
Умер один из создателей самолета "Руслан"
20:26
Обколотую Лопыреву вывели на чистую воду
19:32
Многодетному отцу снизили процент по ипотеке после общения с Путиным
19:19
Житель Уфы устроил стрельбу у торгового центра
19:15
Смеющийся Киркоров вылил ведро помоев на Баскова и Крида
18:59
Волгоградцу грозит тюрьма за совершенное 15 лет назад убийство
18:50
Путин о внуках: Хотелось бы больше общаться
18:50
Нижегородцы устроили "похороны" забору на набережной
18:28
Ростовского преподавателя заподозрили в получении 47 взяток
18:10
Сестра отказалась крестить ребенка Рапунцель из "Дома-2"
18:00
Захваленная Путиным певица показала прелести
17:58
Ученые нашли ключ к победе над раком
17:37
Депутаты Госдумы провели тренировку перед матчем с командой бундестага
17:36
Бледанс в инвалидной коляске завизжала от ужаса
17:17
Что на самом деле случилось с Меланьей Трамп
17:15
Путин рассказал о преемнике
17:10
"Стыдно должно быть": ведущие возмутили хамством на прямой линии с Путиным
16:51
Женщину-трансгендера заставили раздеться в мужской примерочной
16:31
Госдума решила продлить весеннюю сессию
16:20
У скандалиста Ефремова отнимают театр
16:13
Выселенной на болото Меган Маркл осточертела королевская жизнь
16:07
Ссоры и ревность: Собчак рассказала об отношениях с Бузовой
15:48
Ижевского пьяницу посадили на шесть лет за поливание людей кипятком
15:47
Интимный вопрос в прямом эфире смутил Путина
15:47
Ученые открыли новое свойство кофе на работе
15:38
Новосибирские почтальоны сшили костюм для сотрудника-кота
15:29
В Нижнем Тагиле бывший зэк убил подругу на глазах у детей
15:29
Дочь отреклась от изуродованного Галкина
15:21
Разгоряченный Верник при всех схватил Акиньшину
15:14
"Улыбайся и терпи": Елена Малышева объявила голодовку
14:49
Путин строго предупредил зарвавшегося Порошенко
14:49
Что не так с молодым любовником Светланы Бондарчук
14:47
Под Ростовом сгорел пассажирский автобус
14:41
Под Тюменью разыскивают педофила в калошах
14:32
Путин сделал серьезное заявление о борьбе с раком
14:25
На Урале в городском болоте утонул студент
14:18
Известная ведущая Лазарева страдает от неизлечимой болезни
14:17
В Саратове загорелся мусорный полигон
14:11
"Потенциал хороший": Путин подшутил над непотопляемым Мутко
13:50
Российские магазины завалены поддельным молоком
13:48
Путин дал совет затравленному Абрамовичу
13:48
В Красноярске в день прямой линии резко подешевел бензин
13:40
Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой в собственной квартире
13:29
Газзаева высмеяли за нелепое обращение к Путину
13:28
Звезды оплакивают потерю беременной Кудрявцевой
13:25
Российских футболистов опозорили перед ЧМ-2018
13:16
Путин поставил на место некультурного губернатора
12:55
Как заработать на ЧМ-2018
12:50
Госдума поднимет вопрос увеличения поддержки инвалидов осенью
12:48
Умер автор хитов Киркорова
12:47
"ЕР" берет вопросы семьи и детства под особый контроль
12:36
Президент объяснил серьезные перестановки в правительстве
12:33
Путин назвал причину взлета цен на бензин
12:32
Порезанную и окровавленную Елену Яковлеву вытащили из моря
12:30
Красавице Загитовой поставили подножку после победы на Олимпиаде
12:24
На прямой линии с Путиным случился казус
12:02
Прямая линия с Владимиром Путиным. Online
11:53
"Сладкая парочка": Шепелева с пассией засняли возле помойки
11:50
Дело в привычке: молодежь лишает Россию пенсии
11:43
Во дворе дома под Архангельском нашли мертвого подростка
11:36
Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП на Украине
11:25
"Под воздействием психотропных препаратов": Путину доложили о неадекватном Джигарханяне
11:22
Москвичей предупредили об опасном ветре
11:14
В Москве насильник напал на трех женщин за ночь
11:07
Полковнику Захарченко могут вернуть восемь миллиардов
10:51
В Домодедово нашли бомбу
10:41
У торгового центра в Уфе обстреляли людей
10:18
О беременности Матильды Шнуровой сообщили в Сети
10:14
Выявлена смертельная опасность слишком долгого сна
10:13
Пять депутатов заседали во всех семи созывах Госдумы
09:58
На Дагестан напали полчища саранчи
09:55
"Какой кадр!": 49-летний Стриженов умилил фотографией с младенцем
09:47
В НАТО опровергли нападение России на Украину
09:42
Прыткий лось устроил аварию в Петербурге
09:35
Обнародовано уникальное видео из космоса
09:29
На Урале из-под земли забил кровавый ручей (видео)
09:26
Слепнущая Удовиченко вцепилась во врача с призывом о помощи
09:13
На Украине оплевали севшего в лужу Ефремова
09:00
Защитник сборной России пригрозил укусить Суареса на ЧМ-2018
08:43
Боксера Геннадия Головкина лишили титула чемпиона мира
08:33
Пригожин показал фото венчания с Валерией
08:32
Известного американского певца избили в центре Одессы
08:26
Россиянам добавят еще один выходной
08:18
Виторган скорбит из-за смерти знаменитого режиссера
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Под воздействием психотропных препаратов": Путину доложили о неадекватном Джигарханяне
Разъяренный Казаченко устроил драку у Малахова
На Украине оплевали севшего в лужу Ефремова
Пьяница Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине
"Сладкая парочка": Шепелева с пассией засняли возле помойки
Похотливая актриса рассекретила запретную связь с женатым Табаковым
Шоу-бизнес

"Вы меня больше не увидите": Кристина Асмус объявила об уходе

Кристина Асмус . Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Кристина Асмус сделала важное заявление. Популярная актриса сообщила о своем уходе из неоднозначного проекта Asmodeus.

Продолжение: Изуродованную Корикову утешают после съемок
прочитано 4835 раз

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей на белоснежном диване в светлом коротком платье и на шпильках в тон. Изюминкой снимка стало кровавое пятно на груди популярной актрисы. В таком неоднозначном виде Кристина снялась специально для нового проекта Asmodeus, который стартовал в конце мая.

ПО ТЕМЕ

Хитрую Асмус ждет пополнение в семье

Харламова попросили усмирить оголившуюся Асмус

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Кстати, именно об уходе из этого интерактивного шоу Асмус и объявила в своем аккаунте. "Это было непростое решение (потому что мы все делали с нуля вместе).., но в продолжении шоу “Asmodeus” вы меня больше не увидите... Это был колоссальный опыт и одна из лучших #dreamteam, с которой мне только доводилось работать... Ребз, мое ❤️ с вами в любом случае каждый эфир ))) Мои донаты – ваши донаты!!! Жгите!! Люблю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – При. ред.)", – написала Кристина.

Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к этой новости. "Как хорошо, что вам не нужно в этом учавствовать, жутковатый проект...", "Вот и правильно поступили!", "Кристина, дорогая, все только начинается)", "Гарик был против, очевидно)", "Наверное беременна. Почему то так кажется", "Правильное решение ! Прям хлопаю в ладоши ! Я вообще удивился как в ЭТОМ может участвовать Кристина !" – высказались поклонники.

Напомним, в художественной основе интерактивного шоу Asmodeus показана жизнь героев, спрятавшихся от приближающейся глобальной катастрофы (в виде кометы Asmodeus) в бункер, где живут и принимают гостей. Каждую неделю гостем становится новый герой (обязательно знаменитость), а ведущие пытаются вывести его на откровенный разговор, после чего заставляют пройти испытания страхом смерти, одиночества, потаенных сексуальных фантазий.

Автор: Наталья Аряева8 июня 2018, 08:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Асмус поразила женственностью на премии

567

комментарии

Политика

Путин рассказал о преемнике
"Потенциал хороший": Путин подшутил над непотопляемым Мутко
Украину решили принять в НАТО
Россия влепила пощечину эстонским русофобам

Шоу-бизнес

Изуродованную Корикову утешают после съемок
"Вы меня больше не увидите": Кристина Асмус объявила об уходе
Известный продюсер взвыл от подлости любимой супруги
Родившую Лободу отговаривают от возвращения на сцену

Проишествия

Учителя года судят за секс с тремя школьницами
Леденящие кровь подробности смерти известного дизайнера
Энрике Иглесиас едва не погиб в горящей машине перед концертом в Москве
В Москве полуголый охранник избил покупателя тележкой (видео)

Lifestyle

Умер автор хитов Киркорова
Виторган скорбит из-за смерти знаменитого режиссера
Новая серия "Возвращения в Простоквашино" взорвала Сеть
За стриптиз под Окуджаву богачи отдают по 30 тысяч
Гороскоп

"Появился мужчина": Шнуров развелся из-за бесконечных измен

Оба партнера не без греха
Шоу-бизнес

"Соски навыкат": Беркова пришла на "Кинотавр" в нижнем белье

Звезда затмила всех присутствующих барышень
Шоу-бизнес

Безутешная Литвинова горюет из-за тяжелой утраты

Артистка поделилась сокровенным
Шоу-бизнес

Изуродованную Корикову утешают после съемок

Отчаявшаяся актриса решила уйти из профессии

Гороскоп

"Появился мужчина": Шнуров развелся из-за бесконечных измен
Рождение детей дорого стоило Курниковой и Иглесиасу
Специалист: Наташа Королева вовремя сменила партнера
Астрологический прогноз с 4 по 10 июня

Фоторепортажи

Захваленная Путиным певица показала прелести
Разгоряченный Верник при всех схватил Акиньшину
Как сборная России провалила последнюю репетицию перед ЧМ-2018
Постаревшая Маликова появилась на людях в комбинации

Спорт

Команда Черчесова получала шикарные премии за позорные матчи
Газзаева высмеяли за нелепое обращение к Путину
Российских футболистов опозорили перед ЧМ-2018
Таблица ЧМ-2018

Регионы

Путин поставил на место некультурного губернатора
Пришедшую на ЕГЭ школьницу заставили снять белье перед охраной
Детям показывали фейерверк: страшные кадры из горящего ТЦ в Иркутске
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru