"Вы меня больше не увидите": Кристина Асмус объявила об уходе

Кристина Асмус сделала важное заявление. Популярная актриса сообщила о своем уходе из неоднозначного проекта Asmodeus.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Кристина Асмус опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей на белоснежном диване в светлом коротком платье и на шпильках в тон. Изюминкой снимка стало кровавое пятно на груди популярной актрисы. В таком неоднозначном виде Кристина снялась специально для нового проекта Asmodeus, который стартовал в конце мая.

Кстати, именно об уходе из этого интерактивного шоу Асмус и объявила в своем аккаунте. "Это было непростое решение (потому что мы все делали с нуля вместе).., но в продолжении шоу “Asmodeus” вы меня больше не увидите... Это был колоссальный опыт и одна из лучших #dreamteam, с которой мне только доводилось работать... Ребз, мое ❤️ с вами в любом случае каждый эфир ))) Мои донаты – ваши донаты!!! Жгите!! Люблю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – При. ред.)", – написала Кристина.

Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к этой новости. "Как хорошо, что вам не нужно в этом учавствовать, жутковатый проект...", "Вот и правильно поступили!", "Кристина, дорогая, все только начинается)", "Гарик был против, очевидно)", "Наверное беременна. Почему то так кажется", "Правильное решение ! Прям хлопаю в ладоши ! Я вообще удивился как в ЭТОМ может участвовать Кристина !" – высказались поклонники.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 7 Июн 2018 в 11:38 PDT

Напомним, в художественной основе интерактивного шоу Asmodeus показана жизнь героев, спрятавшихся от приближающейся глобальной катастрофы (в виде кометы Asmodeus) в бункер, где живут и принимают гостей. Каждую неделю гостем становится новый герой (обязательно знаменитость), а ведущие пытаются вывести его на откровенный разговор, после чего заставляют пройти испытания страхом смерти, одиночества, потаенных сексуальных фантазий.