Глюк’oZa в прозрачном платье взбудоражила народ

Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, сегодня, 7 июня, празднует день рождения. Звезде исполнилось 32 года.

В своем Instagram Наталья опубликовала откровенное фото с пляжа. На снимке Ионова запечатлена в крохотном кружевном платье желтого цвета с экстремально глубоким декольте.

Ниже звезда сообщила подписчикам, что сегодня она именинница. "Люблю свой день рождения. И не потому, что подарки и внимание. Хотя это, конечно, всегда приятно. А потому, что я очень люблю жизнь.❤ Узнавать себя, открывать в себе новые возможности и достигать цели. Люблю моих близких и друзей, их успехи и, если нужно, всегда готова разделить их печаль и разочарования. Люблю вас, мои дорогие подписчики. Спасибо вам за ваше внимание и поддержку ;) Люблю любить и отдавать эмоции, это действительно моя физиологическая потребность. :) и как круто, что есть люди рядом, которым это нужно. 🙏🏻❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поблагодарила артистка фанатов.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 6 Июн 2018 в 11:16 PDT

Поклонники были в восторге от обращения Натальи. Многие отметили в комментариях, что звезда с годами только хорошеет, а на прикрепленном снимке она чертовски сексуальна. Также фолловеры засыпали артистку поздравлениями и пожеланиями.

"С днем рождения поздравляем ! Вечной Юности желаем, мудрости и позитива, быть здоровой и счастливой !", С днем рождения,дорогая!!!Выросли под твои песни,а некоторые из них помогли достичь победы!Счастья тебе,и спасибо за всё!!! Люблю!!!!🙏", "С ДнЕм Рождения,Потрясающая Ж-Женщина!❤🔥", "С днем рождения ,прекрасная лучезарная леди !!!!!всех благ ,красоты и гармонии !!!пусть наш удивительный мир дарит только радость и позитив 🦋🌈🎉🎼🎊🎁🎈💐🍾🥂🎆😘🙏🏼", "15 лет как будто на фото. Первая мысль– я на школьницу подписана? А потом узнала😂😂😂", – писали взбудораженные сообщением Глюк’oZы обитатели Сети.