Выселенной на болото Меган Маркл осточертела королевская жизнь

Прошло меньше месяца с того момента, как голливудская актриса Меган Маркл стала супругой британского принца Гарри и получила титул герцогини Сассекской. Артистка пытается приспособиться к новой роли, но старые привычки искореняются с трудом.

Источники, близкие к королевскому дому, утверждают, что Меган сложно дается изучение церемониала, да и делает она это с большой неохотой. Брюнетка предпочитает проводить свободное время занимаясь йогой.

Меган тоскует по привычной жизни и любимой профессии. Актрисе осточертели правила и ограничения. "Она скучает по актерскому мастерству и по Лос-Анджелесу. Она скучает по своей семье и своим друзьям", – сообщил инсайдер изданию RadarOnline.com.

Теперь она член королевской семьи. Меган официально запрещено сниматься. Она обязана заниматься благотворительностью, вести образовательные и оздоровительные проекты для населения.

Публикация от Meghan Markle��/Prince Harry �� (@sussexduo) 31 Май 2018 в 9:03 PDT

Маркл бросила все ради принца Гарри, она беззаветно любит его, но никогда не сможет продемонстрировать свои чувства на публике. Никаких объятий и поцелуев вне дома. Также герцогине Сассекской запрещено иметь свои аккаунты в соцсетях. Теперь любые сообщения от Маркл будет транслировать аккаунт Кенсингтонского дворца.

Публикация от Meghan Duchess of Sussex (@marklemeghansussex) 6 Июн 2018 в 10:36 PDT

Также супруга принца Гарри может забыть о мини-юбках, коротеньких шортиках и маленьких платьицах. Правила королевского дресс-кода очень строги: нельзя носить декольте, слишком высокие каблуки, колготки не телесного цвета и темный лак на ногтях.

Добавим, что в скором времени герцог и герцогиня Сассекские переедут в средневековую виллу York Cottageсреди. Особняк располагается среди охотничьих угодий и болот королевского владения Сандрингем в графстве Норфолк.