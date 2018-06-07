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Дочь отреклась от изуродованного Галкина

Максим Галкин. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru
Одним из четырех ведущих музыкальной премии МУЗ-ТВ, которая 8 июня состоится в столичном СК "Олимпийский", станет пародист Максим Галкин. Но на анонсирующую событие пресс-конференцию артист явился в очень странном виде.

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У него были длинные, зачесанные вверх и вбок волосы. Но таким пятого мужа Аллы Пугачевой еще никто не видел – он явился с косичками!.. "Это не дреды, это косички, – сразу пояснил 41-летний Максим корреспонденту Dni.Ru. – Я был у своего друга, а у него сын с такими же ходит. Мне показалось, что это очень круто, спросил у него, где делал, пошел и тоже обзавелся косичками".

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Не всем такая перемена в образе Максима пришлась по вкусу. "Жене моей понравилась эта прическа, она оценила и сказала: "Очень круто, вот так завтра на премию и иди". А вот дочь Лиза меня в таком виде испугалась, – вздыхает Галкин. – Сказала, что не будет со мной общаться, пока их не расплету. Мол, косички – это исключительно ее прерогатива. Не оценила она перемен".

Максим Галкин. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

Генеральный директор российского национального музыкального канала МУЗ-ТВ и основатель одноименной премии Арман Давлетяров, как и дочь Максима, был в шоке, когда в гримерной увидел Галкина, изуродовавшего себя на старости лет косичками. Арман, что логично, задался вопросом: каким Галкин предстанет завтра в зале и на красной дорожке, что будет с его прической, которую увидят десятки миллионов телезрителей?

Ксения Собчак и Максим Галкин. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

Напомним, что Максим Галкин бессменно ведет премию МУЗ-ТВ с 2012 года. Дольше него в этом качестве были только Ксения Собчак и Лера Кудрявцева. Но последнюю в этом году зрители не увидят – Лера беременна, поэтому год решила пропустить. Ее решено заменить блогером, моделью и телеведущей Настей Ивлеевой. Максим обещал девушке поддержку на правах старшего товарища.

Максим Галкин. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

Автор: Феликс Грозданов7 июня 2018, 15:29
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