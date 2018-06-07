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"Сладкая парочка": Шепелева с пассией засняли возле помойки

Дмитрий Шепелев. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
В Сети появились фотографии Дмитрия Шепелева с Екатериной Тулуповой, которую называют новой возлюбленной телеведущего. Снимки произвели неоднозначное впечатление на общественность.
прочитано 1977 раз

Портал Woman.ru опубликовал свежие фотографии Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой. На снимках, сделанных, предположительно, из окна припаркованного автомобиля, телеведущий и его спутница запечатлены шагающими по одной из улиц столицы. Шепелев, облаченный в бежевое пальто, переходит с Тулуповой, держащей его под руку, дорогу и следует мимо помойки.

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Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Пользователи Сети неоднозначно оценили опубликованные фотографии. Одни порадовались за личное счастье популярного телеведущего, другие отнеслись к кадрам с недоверием, посчитав их постановочными. "Сладкая парочка", "Нормальная пара. Счастья им", "Да, жизнь продолжается, ну нету Фриске, что же теперь, он молодой мужик, дай Бог найдется вторая половина", "Хочу пожелать им счастья,любви . Красивая девушка", "Какая неумелая постановка", "Событие века. Шепелев с пергидрольной блондинкой под ручку прогулялся... а в кустах как раз рояль стоял", "он слишком еще молод, чтобы оставаться одному.... вполне естественно, что у него появилась подруга (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались комментаторы.

Напомним, что информация об отношениях Дмитрия Шепелева с Екатериной Тулуповой появилась весной прошлого года. Журналисты выяснили, что девушка родилась в Екатеринбурге, окончила художественную школу и связала свою жизнь с дизайном.

Автор: Наталья Аряева7 июня 2018, 11:53
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