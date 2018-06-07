"Под воздействием психотропных препаратов": Путину доложили о неадекватном Джигарханяне

Письма в адрес главы государства от сторонников и противников Виталины Цымбалюк-Романовской идут нескончаемым потоком. На сей раз послание защитнику всех обиженных в стране направила ближайшая подруга киевской пианистки – бывший пресс-секретарь театра Армена Джигарханяна Наталья Корнеева. Она просит президента вмешаться в эту дикую ситуацию.

"Я свидетель произошедшего с ним и не могу молчать, – пишет Корнеева. – Дело в том, что общественное мнение введено в заблуждение неким Артуром Аршамовичем Согомоняном, который самовольно вмешался в личную и семейную жизнь Армена Джигарханяна".

"8 октября 2017 года он вывез Джигарханяна из квартиры на улице Молодогвардейская, спрятал его в городской клинической больнице №57, отрезал дорогу к нему его жене Виталине Викторовне Цымбалюк-Романовской и получил от Джигарханяна (наверняка обманным путем) генеральную доверенность на представление его интересов. Далее Согомонян распространил информацию в СМИ, что якобы Армен Борисович решил уйти от жены, так как она его обокрала, и попросил помочь в этом своего друга, то есть Артура Согомоняна. Мы ни разу не слышали от самого Джигарханяна подтверждения тому, что он просил Согомоняна о помощи", – уверяет подруга Виталины.

"Артур Согомонян, объявив себя другом Джигарханяна, начал самую настоящую травлю Виталины Цымбалюк-Романовской. Для этого он использовал все виды СМИ – газеты и телевидение, – продолжает Корнеева. – В своих интервью газетам Артур Согомонян клеветал на Виталину Цымбалюк-Романовскую, угрожал ей незаконным уголовным преследованием, не скрывая, что имеет коррупционные или какие-то иные личные связи в Следственном комитете. Подтверждением тому явилось вскоре возникшее в следственном управлении ЮЗАО Москвы уголовное дело против Цымбалюк-Романовской Виталины Викторовны".

"Телевидение Артур Согомонян использовал для того, чтобы устами самого Джигарханяна оклеветать и ошельмовать его жену. Армен Борисович в больнице мог находиться под воздействием каких-либо психотропных препаратов, потому что то, что он говорил о жене, не помещалось ни в какие рамки здравого смысла ("фантастический вор, она у меня деньги из кармана брала, все квартиры продала" и т.д.) Зная Армена Борисовича близко на протяжении 25 лет, могу с уверенностью утверждать, что такое публично, да еще по телевидению он сказать не мог. Но, поскольку он болен и очень преклонного возраста, то, скорее всего, стал игрушкой в чужих руках, не отдавал себе отчета, что его снимают и потом покажут по телевизору, контролировать себя не мог. За все годы, которые Армен Борисович прожил с Виталиной Цымбалюк-Романовской, не было ни одного скандала, никакого негатива – наоборот, Джигарханян в интервью говорил всегда, что он обязан жизнью Виталине и любит ее. Хочу подчеркнуть, что Виталина Викторовна с момента исчезновения Армена Борисовича из дома не хотела большой огласки и отказывалась обращаться в СМИ, несмотря на мои советы (так не хотела, что прошло почти 30 эфиров только "Пусть говорят", не считая "Прямых эфиров" и "На самом деле". – Прим. ред.)", – сообщает Корнеева.

"Но поскольку травля и клевета со стороны Согомоняна продолжались, она стала принимать участие в ток-шоу "Прямой эфир" на канале Россия. Иного способа защититься не было, так как все заявления, поданные ею и мной в правоохранительные органы, не рассматривались. Они спускались в следственное управление и прокуратуру ЮЗАО, где, как я уже сказала, у Артура Согомоняна коррупционные или какие-либо иные личные связи", – поясняет она.

"В последнем эфире программы "Пусть говорят", посвященной этой теме, была показана съемка, где мы увидели (и пришли в ужас), что стало с Арменом Борисовичем. Он исхудал, едва ходит, выглядит и одет как бомж. Артур Согомонян в интервью сказал, что друзья купили Джигарханяну инвалидную коляску. А ведь еще полгода назад Армен Борисович выглядел прекрасно, два раза в месяц играл в спектакле и жил счастливо. Он мог бы уйти на заслуженный отдых со сцены под овации и крики "браво!", а что ждет его теперь?" – негодует Корнеева.

"Ситуацию с Арменом Джигарханяном создал Артур Согомонян с целью захватить недвижимость и деньги артиста. Он ловко манипулирует общественным мнением. История эта искусственно созданная, дикая, не имеющая прецедента. Я надеюсь, что порядочных и здравомыслящих людей у нас гораздо больше, и общественное мнение повернется в сторону истины", – заключает соратница киевской пианистки.