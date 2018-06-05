"Главная принцесса шоу "Холостяк": Бузова сбила спесь с зазнавшегося Крида

Певица Ольга Бузова вступила в перепалку в Сети со своим коллегой по сцене Егором Кридом. Исполнители спорили, что же стало источником популярности для победительницы шоу "Холостяк" Даши Клюкиной.

Все началось с того, что в интернете появилась информация о том, что у Даши вдвое увеличилась аудитория в социальных сетях. На что Егор написал в комментариях, мол, обращайтесь, мне не жалко, со всеми поделюсь популярностью.

Ольга Бузова решила высказаться по поводу участия Крида в шестом сезоне телепередачи. "Егор правда думает, это он прибавил подписчиков, а не самый популярный канал в России, и показ девочек в прайм тайм??? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – вопрошала исполнительница.

Пользователи Сети принялись рассуждать, как персона певца могла повлиять на рост аудитории микроблога Клюкиной. Некоторые согласились с Ольгой, мол, участницы шоу такого уровня станут популярными вне зависимости от того, будет ли "холостяком" Крид или кто-нибудь другой. Остальные же были на стороне Егора, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 2 Июн 2018 в 3:42 PDT

Крид ответил Бузовой, что после его появления на шоу рейтинги телепередачи стали выше, а у девушек, которые снялись с ним, выросла аудитория в соцсетях. Бузова незамедлительно ответила: "Ты так часто говоришь о подписчиках) Поэтому раз именно это для тебя важно, от всей души поздравляю тебя с увеличением твоей аудитории в Инстаграм".

Ниже Ольга отметила, что Егор должен поблагодарить канал, который помог ему обрести популярность. "Он считает подписчиков, которые увеличились у участниц, при этом делая акцент именно на том, что он им дал популярность. Обидно за канал!" – негодовала Ольга.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 3 Июн 2018 в 1:59 PDT

"Главная принцесса в том шоу – Егор", – шутливо написала одна из участниц обсуждения. Певец и тут нашел что сказать в свое оправдание: "Принцесса:) Это лайв считает подписчиков, а я просто стебусь. Но и правде в глаза тоже смотрю".

"Я, кстати, плакала в финале…жаль, что если окажется, что это было элементом шоу! Я до сих пор верю в сказку и желаю тебе всего самого хорошего", – упрекнула мужчину в лицемерии расстроенная Ольга. Крид предложил Бузовой пообщаться с продюсерами "Холостяка", мол, они подтвердят, что чувства, продемонстрированные в шоу, были настоящими. Егор поблагодарил Ольгу и пожелал ей всего хорошего. После этих слов исполнительница немного оттаяла и сменила гнев на милость: "Рада за вас с Дашей. Здорово, что у тебя появился любимый человек рядом".