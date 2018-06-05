Странному поведению Пугачевой под Бузовой нашлось объяснение

Дотошный Рустам Солнцев на своем видеоканале не пропускает важных событий в жизни общества. Давеча, например, народ обсуждал лайк якобы самой Аллы Пугачевой под постом о Бузовой. И шоумен попытался разгадать тайну его появления.

"Киркоров запостил фотку с Ольгой Бузовой – моей любимой Бузякой, – говорит Солнцев. – Но самое главное – это текст. Хитовый просто. Такое ощущение, что он сам себя уговаривает в том, что он там написал: "Она такая умная, такая крутая, являет собой пример глубины мыслей!" Полтора часа беседы в тот самый момент, когда у Ольги полтора года не было секса! Филипп, ну куда ты смотришь?! Но самое главное не это, а комменты. "Один из них – "Да задолбала эта Бузова!" – собрал кучу лайков. Один из них поставила сама Алла Борисовна! Но Пугачева просто так лайками не разбрасывается".

Комментаторы тут же принялись писать, как прав Рустам. "Да бесит эта Бузова уже всех", "Пугачева завидует успеху Бузовой", "Значит, респект и уважуха Пугачевой за такой правдивый коммент! Реально задолбала эта морда лошадиная", "Пугачева уже отпела свое! Делать ей нечего, вот и лайкает! Филипп сам разберется, с кем ему быть и что ему делать!" – пишут люди.

А сам Солнцев, вдохновленный успехом ролика, дал Dni.Ru расширенный комментарий на эту тему. "Фейковое творчество Бузовой и фейковая дружба с Киркоровым нашли друг друга. Ну а мудрая Алла Борисовна все понимает – ну не может гусь дружить со свиньей", – объяснил шоумен странное поведение Примадонны.

Публикация от Рустам Солнцев (@rustamsolncev_) 4 Июн 2018 в 12:20 PDT

Напомним, что Ольга Бузова – успешная ведущая "Дома-2", актриса и певица. У нее есть собственная криптовалюта, линия одежды и вода. А скоро появятся шоколад и ресторан. В планах звезды – покорение "Евровидения" и западного рынка.