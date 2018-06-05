"Страшно признаться жене": Максим Матвеев откровенно о муках совести

Максим Матвеев дал откровенное интервью. Популярный актер рассказал о новом спектакле, в котором его герой мучается и не может принять решение, которую из двух женщин выбрать.

Максим Матвеев играет главную мужскую роль в спектакле в рамках фестиваля "Толстой Weekend". Постановка основана на повести Льва Толстого "Дьявол". Считается, что классик писал это произведение, исходя из собственных воспоминаний и статьи в газете о неком дворянине, который убил крестьянку и покончил с собой.

"Мой герой мучается и не может принять решение в сторону той или иной женщины только потому, что обладает достаточно высоким уровнем морального воспитания", – охарактеризовал своего альтер эго Максим Матвеев.

По мнению артиста, его герой не смешон, а скорее жалок. "Из-за того, что он не отнесся внимательно к чувствам, которые его влекли к крестьянке, возникла череда лжи по отношению к близким людям, выбраться из которой оказалось очень сложно", – заключил популярный актер.

Матвеев убежден, что в произведении затронуты несколько важных смыслов, и суть его глубока. Повесть не только о банальной измене, но и о том, что ложь и недосказанность привели к фатальным последствиям для всех. "Моему герою страшно признаться жене, что он не чувствует к ней того, что он себе придумал и в чем ее убедил. На мой взгляд, в самом конце он выбирает единственный возможный для себя выход, потому что боится сделать больно жене", – цитирует Максима Матвеева HELLO!

Публикация от Актерское Агентство 24 (@talentagency24) 19 Май 2018 в 7:26 PDT

Актер отметил, что обуреваемый страстями его герой все время думает о том, что он в ответе за свою законную супругу. "Можно сказать, что помещик "приручил" свою жену, только вот быть с ней не может. Именно поэтому нельзя сказать, сдался герой или выиграл – это должны решить зрители", – заявил артист.