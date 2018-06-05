Нелицеприятные данные о победительнице шоу "Холостяк"

Лена Миро обнародовала нелицеприятные данные о победительнице шестого сезона шоу "Холостяк" Дарье Клюкиной. Блогер проанализировала прошлое привлекательной брюнетки.

Новый пост на страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро посвятила Дарье Клюкиной. 24-летняя красавица прославилась благодаря участию в двух сезонах телепроекта "Холостяк". Вначале девушка тщетно добивалась расположения звезды сериала "Интерны" Ильи Глинникова, а затем – вполне успешно – известного рэп-исполнителя Егора Крида.

"Знакомьтесь – Даша Клюкина, 1995 года рождения. Даша родилась в Свердловской области, и еще до школы мама стала делать звезду из девочки. Папа быстро съехал в другой город, так что у мамы был карт-бланш в воспитании дочери", – написала Лена Миро.

Затем блогер поделилась нелицеприятной информацией о победительнице шестого сезона шоу "Холостяк". "Говорят, Даша выросла проституткой. Эскортницей, хотя я не хочу в это верить", – заявила Миро. Откуда у Лены такие данные, она предпочла не уточнять. Зато сообщила, что Клюкина является совладелицей кафе в Сочи и "сама делает там пирожные".

Публикация от Дарья Клюкина (@klyukina_d) 21 Май 2018 в 7:07 PDT

"Расставшись с очередным молодым – или не очень молодым – человеком, Даша Клюкина пошла в телевизор. Тут она победила в конкурсе девок, которые сватаются к очередному медийному гею. В смысле, стала победительницей шоу "Холостяк", – рассказала блогер. В заключение Лена призналась: "Грустно все это, чрезвычайно грустно".