"Беременности не вижу": Кудрявцева без живота шокировала народ

Беременная телеведущая Лера Кудрявцеа перепугала поклонников. На последнем опубликованном снимке звезды в микроблоге не видно круглого живота.

В своем Instagram блондинка выложила фото, на котором на рекламирует онлайн-казино. Пользователи Сети принялись было распекать звезду за рекламу игорного дома, мол, продвигать незаконную деятельность – занятие для будущей матери совсем неприличное и, вдруг, кто-то заметил, что у находящейся в положении Кудрявцевой совсем невидно живота.

"Лера, неужели так заставила нужда? Согласиться на такую прошлую рекламу. не надо это вам" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Я беременности не вижу.Может я слепая?", "О божеее.Не позорьтесь!Снимите это немедленно!Совсем чтоли денег нет.Ну надо же выбирать под чем ставить свое лицо и подпись.", "Про беременность это слухи– сплетни?", "Беременности нет", "Лерочка, а где животик?", "Помоему я не вижу беременного живота", "Лера что то животик не видно", "Где у Леры живот????", "А где вы эту беременность видите,судя по разговорам уже где то 5-6 мес? Где они?", "Чего– то живот то большой , то маленький,фуфел какой то", "Что за бабки не сделаешь? А где живот ?" – вопрошали пользователи Сети.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 4 Июн 2018 в 8:18 PDT

Добавим, что слухи о беременности Леры Кудрявцевой оказались правдой. Андрей Малахов в прямом эфире высказался об интересном положении блондинки. "Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью", – сообщил всей стране известный телеведущий. Отметим, у Леры уже есть ребенок. Ее сыну Жану Ленюку недавно исполнилось 28 лет. Ее нынешний супруг хоккеист Игорь Макаров всего на три года старше своего пасынка. Недавно в СМИ появилась информация, что Кудрявцева уходит в декретный отпуск.