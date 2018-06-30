Меган Маркл подстрекают к предательству

Меган Маркл снова попала в неловкую ситуацию. На этот раз дело касается голливудских друзей актрисы.

Мари-Шанталь – кронпринцесса Греции, принцесса Датская и жена принца Павла Греческого в одном лице, дала совет Меган Маркл. По словам монаршей особы, герцогине Сассекской необходимо сменить круг общения.

Принцесса убеждена, что Меган надо перестать поддерживать связь с друзьями из Голливуда, пишет издание Bustle. “Ей придется уйти из мира звезд кино, чтобы тихо влиться в жизнь других звезд – королевской семьи. Ей повезло иметь современного и чувствительного мужчину на своей стороне. Гарри будет рядом, чтобы вести ее в новый мир”, – считает Мари-Шанталь.

При этом греческая принцесса уверена, что из Меган получится прекрасная герцогиня. “Не могу дождаться, чтобы увидеть, как роль Меган будет развиваться. Я уверена, что все будут ее поддерживать и в конечном счете, Меган добьется успеха", – отметила Мари.

Между тем, это не первый посторонний человек, который лезет к Маркл с советами. Ранее новоиспеченной жене принца Гарри советовали как себя вести в обществе и осуждали за публичное проявление чувств. Меган равнодушно реагирует на подобного рода доброжелателей. Не прокомментировала актриса и подстрекательство Мари-Шанталь предать старых друзей.

Публикация от Meghan Markle (@meghan_markle) 26 Июн 2018 в 4:36 PDT

Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.





