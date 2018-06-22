"Ткани не хватило": горячая Серябкина показала вываливающуюся грудь

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина шокировала поклонников экстравагантным купальником. Крошечный наряд не оставлял простора для воображения.

Брюнетка опубликовала в своем Instagram несколько фото с пляжа. "Мы в Сен-Тропе☀ А куда бы вы мечтали отправиться прямо сейчас? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка под снимком.

Ольга стоит на фоне золотого песка и деревьев. Звезда облачена в цельный желтый купальник. Подписчиков ошарашил необычный крой наряда Сеябкиной: он закрывал бока часть груди, которая так и норовила вывалиться, и промежность. Многие решили, что красотка перепутала зад и перед изделия.

"Модет задом на перед одела?😅😊", "ткани не хватило", "Уж тогда просто в трусах ходили бы, без лифчиков. Как индейцы в Африке. Возврат в прошлое идет..", "Баба огонь", "С таким купальником! Можно и без купальника;)", "В магазин Тебе за купальником👙! Чтобы по размеру был😁😁😁", "Маловат купальник не?)🤗", "Уж сразу б голой)))чем такое одевать 🙄", "Емае сразу бы голая фотолась.Фигура класс.Но купальник ужас", – писали ошарашенные пользователи Сети.

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 22 Июн 2018 в 8:53 PDT

Добавим, что звезда группы Serebro делится с подписчиками не только пикантными фотографиями. Порой она описывает яркие моменты из гастрольной и личной жизни. К примеру, весной этого года девушка вместе с коллегами пережила настоящий ужас в сломанном самолете, о чем не преминула сообщить в микроблоге. По словам певицы, удачно посадить лайнер и сохранить жизни пассажиров пилоту помогло только чудо. "Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы"– рассказала она.